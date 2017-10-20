Бишкек, 20 октября, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Правительство Киргизии намерено расторгнуть соглашение с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и отказаться от обещанного казахстанскими властями гранта в размере $100 млн (5 млрд 757 млн рублей), пишет «Tazabek».

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Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение республиканского парламента. Представлять его депутатам будет министр экономики Артем Новиков. Документ будет рассмотрен как неотложный, во внеочередном порядке.

Отмечается, что межправительственное детализированное соглашение по оказанию помощи казахской стороной, подписанное правительствами Киргизии и Казахстана 22 августа 2017 года, предусматривало два транша, первый из которых составлял $41 млн 38,1 тыс. (2 млрд 362,6 млн рублей) и был предназначен для следующих киргизстанских госорганов:

таможенная служба — $3 млн 286,8 тыс.,

департамент профилактики заболевания и госсанэпидемнадзора — $5 млн 199,5 тыс.,

департамент лекарственного обеспечения и медтехники — $1 млн 863,5 тыс.,

госагентство связи — $553 тыс.,

агентство противопожарной службы — $749,6 тыс.,

центр стандартизации и метрологии — $4 млн 622,5 тыс.,

министерство сельского хозяйства — $6 млн 166,3 тыс.,

госинспекция ветеринарной и фитосанитарной безопасности — $15 млн 833,7 тыс.,

«Киргизская железная дорога» — $577,8 тыс.,

департамент драгметаллов — $486,6 тыс.,

«Центр единого окна» — $1 млн 698,7 тыс.

«До сегодняшнего дня в рамках техпомощи киргизская сторона еще не получила сумму в размере $41 млн (2 млрд 360,4 млн рублей). На втором этапе предполагается выделить $59 млн (3 млрд 396,6 млн рублей)», — уточняют в правительстве Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза и президент Киргизии Алмазбек Атамбаевподписали договор о вступлении этой среднеазиатской страны в ЕАЭС. С 12 августа 2015 года Киргизская Республика является полноправным членом Евразийского альянса.

Отметим, что в последнее время отношения между казахстанскими и киргизстанскими властями становятся все более напряженными. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев регулярно критикует своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева и его окружение, а власти Казахстана в ответ используют экономические меры воздействия — осложняют пересечение границы и вводят запреты на ввоз киргизстанского молока и иной сельхозпродукции, ссылаясь на их несоответствие нормам ЕАЭС.

Изменится ли ситуация после вступления в должность нового президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова — старого соратника и фактического преемника действующего главы государства Алмазбека Атамбаева — пока неизвестно.