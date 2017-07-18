Москва, 24 апреля, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину направлены предложения по установлению ежемесячных социальных выплат к пенсиям жителей новых регионов. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов во время выступления с отчётом в Совфеде.

Belkin Alexey/Global Look Press

По словам Краснова, Генпрокуратурой уделяется пристальное внимание жалобам об отказах в назначении или перерасчёте пенсионных выплат из-за невозможности документально подтвердить трудовой стаж в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Прокуроры оказывают максимальное содействие в поиске необходимых документов, а также обращаются в суды в защиту прав пожилых людей, отметил он.

«Мною президенту направлены предложения о важности принятия региональными органами власти нормативных актов об установлении ежемесячных социальных выплат к назначенным пенсиям», — добавил генпрокурор.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных и жилых объектов в новых регионах. Тогда в эксплуатацию ввели перинатальный центр в Донецке, десять многоквартирных жилых домов и филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе, спортивную школу олимпийского резерва по тяжёлой атлетике в Луганске.

Глава государства отметил, что, несмотря на непростую текущую ситуацию, в новых регионах строятся и ремонтируются жильё, дороги, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта. Помимо этого, как уточнил президент, налаживается сельскохозяйственное и промышленное производство.

В этой связи Путин напомнил, что к 2030 году ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития.

В апреле 2023 года Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что новые российские регионы нужно как можно быстрее интегрировать в правовое пространство страны.