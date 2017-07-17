В июне продажи китайских авто в России выросли на 11%

Москва, , 16:56 — REGNUM В июне 2017 года в России было продано на 11% больше легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей китайского производства, чем за аналогичный период 2016 года, сообщило 17 июля агентство «Автостат».

Пресс-служба компании пишет, что за обозначенный период китайские авто решили приобрести 2651 покупателей. Продажи автомобилей китайских производителей растут уже второй месяц подряд.

Больше всего машин в России продает Lifan, в июне текущего года компания реализовала 1321 автомобиль, это на 1% больше, чем в 2016 году.

На второй позиции брэнд Chery, продано 605 авто этой марки, рост продаж внушительный — 36%. Третью строчку занял Haval, продав в июне 2017 года 182 автомобиля.

Geely продала за обозначенный период на один автомобиль меньше, чем Haval, в результате — компанией реализован 181 автомобиль. Этот китайский бренд демонстрирует падение продаж на 47%.

В ТОП-10 также вошли: Zotye (108 ед.; рост продаж — 414%), Changan (88 ед.; рост — 267%), DFM (50 ед.; падение — 47%), FAW (50 ед.; падение — 21%), Foton (36 ед.; рост — 300%), Brilliance (16 ед.; падение — 79%), BAW (14 ед.; рост — 17%).

Напомним, в июне 2017 года эксперты «Автостат» сообщали, что в мае в РФ было продано 2568 автомобилей китайских производителей. Показатель продаж на 7% больше, чем в том же месяце 2016 года. Лидером по продажам в мае 2017-го также стала компания Lifan.