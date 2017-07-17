Мировая проблема: ГД готовится ужесточить наказание за склонение к суициду

Москва, , 21:17 — REGNUM Законопроект, существенно увеличивающий наказание за склонение к самоубийству, если за ним последовала смерть человека, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Владимиром Васильевым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля. Максимальное наказание составит до 15 лет лишения свободы.

Проблема суицидов находит огромный отклик в обществе, о таких группах сразу сообщают администрациям сайтов или в Роскомнадзор, и их эффективно блокируют, отметил один из авторов инициативы Владимир Васильев.

«Но кто-то считает, что, организуя такие «группы смерти» в интернете, останется безнаказанным. Не получится! Наказание будет соразмерным тяжести преступления. Ведь, по сути, в убийство под видом «смертельной игры» вовлекаются дети и подростки с их неокрепшей психикой. Поэтому наша фракция и подготовила законопроект об увеличении срока наказания до 15 лет лишения свободы за подобные деяния, уравняв их с убийствами», — сказал парламентарий.

Мировая проблема

В целом ряде стран серьезно озабочены деятельностью подобного рода организаций, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Вполне вероятно, что мы имеем дело с преступниками, по крайней мере, часть которых являются культовыми сатанистами. А другая часть пытается им подражать, чтобы потешить свое тщеславие. Но в любом случае это убийцы наших детей, их надо останавливать и карать за такого рода преступления максимально жестко. Считаю, что это очень своевременная инициатива», — сказал Исаев.

Наказание

Внесенным законопроектом существенно увеличивается наказание за склонение к самоубийству, если за ним последовала смерть человека, — от 5 до 10 лет (сейчас максимальная санкция — 5 лет) лишения свободы.

Если в результате такого склонения или содействия в убийстве погиб ребенок либо беременная женщина, то предлагается установить наказание в размере от 6 до 12 лет лишения свободы (сейчас — до 6 лет).

Кроме того, предлагается ввести дополнительное наказание, если склонение к самоубийству детей или беременных касалось двух и более лиц. Если они в результате погибли, то предлагается установить срок наказания от 8 до 15 лет лишения свободы.

Одновременно предлагается увеличить наказание за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства через распространение информации о способах самоубийства. За такое преступление срок лишения свободы предлагается поднять с максимальных 4 лет до «вилки» — от 5 до 10 лет лишения свободы.

Если призывы к самоубийству и информация о способах совершения самоубийства распространялась через интернет, то срок лишения свободы за такое преступление предлагается определить от 5 до 15 лет (сейчас до 6 лет) лишения свободы.

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