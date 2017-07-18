Минобороны назвало дату военно-морских учений России и Китая

Москва, , 02:11 — REGNUM Первый этап двусторонних российско-китайских военно-морских учений «Морское взаимодействие-2017» пройдёт с 21 по 28 июля в акватории Балтийского моря. Об этом 18 июля сообщили ИА REGNUM в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В учениях будут задействованы около десяти кораблей и судов различных классов, а также более десяти самолётов и вертолётов от Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

Основными целями учения названы «повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей, укрепление дружбы и сотрудничества между ВМФ России и ВМС НОАК».

Как ожидается, 21 июля отряд кораблей ВМС НОАК прибудет в Балтийск, где состоится торжественная церемония встречи с участием командования ВМФ России и ВМС Китая. В этот же день состоится церемония открытия учения.

Активная фаза манёвров намечена на период с 24 по 27 июля. В назначенном районе акватории Балтийского моря будет отработан ряд совместных действий на море, а также проведены тренировки по совместной организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны.

Напомним, совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие» проводятся, начиная с 2012 года. Первые манёвры прошли в акватории Желтого моря, после чего проводились в Японском, Восточно-китайском, Средиземном и Южно-Китайском морях.

Нынешние учения будут проведены в два этапа: флоты двух стран проведут манёвры в водах Балтийского моря, а затем, в сентябре 2017 года — в Японском море близ Охотска.

Как подчёркивают в Минобороны России, учения «не направлены против других государств и являются совместным российско-китайским вкладом в укрепление безопасности в Мировом океане».

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