Крупнейшие российские банки покинули АРБ

Москва, , 18:34 — REGNUM Ряд крупнейших российских банков, среди которых ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк, заявили о своём выходе из Ассоциации российских банков (АРБ). Соответствующее совместное заявление этих банков распространено сегодня, 17 июля.

«С 1991 г. Ассоциацией российских банков (далее — ассоциация) проведена большая работа по оказанию помощи своим членам, становлению и развитию банковского дела, решению проблем, возникающих в финансовом секторе экономики Российской Федерации. Однако мы вынуждены констатировать, что в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается. Во многом это связано с неудовлетворительной работой ее руководства, которое, по нашему мнению, при принятии решений не только перестало учитывать интересы членов ассоциации — кредитных организаций, но и заменяет конструктивный диалог внутри банковского сообщества многочасовыми речами», — сказано в совместном заявлении банков, выходящих из АРБ.

Выходящие банки считают, что формируемые в АРБ в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка. Кроме того, позиция АРБ подрывает доверие и деловое партнёрство между кредитными организациями, а также мешает конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Банком России и государственными органами.

В руководстве АРБ вошло в практику не привлекать кредитные организации к участию в подготовке важнейших документов, определяющих направление деятельности ассоциации.

Более того, стилистика некоторых документов и докладов АРБ содержит недопустимые, по мнению банков, формулировки и обвинения, которые подрывают доверительные отношения, сложившиеся в банковском сообществе.

«По нашему мнению, необоснованная критика ассоциацией ряда законодательных инициатив (например, о пропорциональном регулировании деятельности кредитных организаций), а также деятельности Банка России по очищению банковского рынка от недобросовестных участников, препятствует росту престижа банковской системы, доверия клиентов, развитию конкуренции на финансовом рынке и приводит к ухудшению качества оказываемых банковских услуг», — сказано в заявлении крупнейших российских банков, выходящих из АРБ.

Выходящие из АРБ банки подчёркивают, что уровень конкуренции на финансов рынке определяется не количеством кредитных организаций, а их качеством. Те банки, которые лишились капитала либо систематически нарушают требования действующего законодательства, должны удаляться с рынка.

Руководство АРБ фактически отстранило кредитные организации от реального участия в управлении ассоциацией. Кроме того, в АРБ состоят организации, которые не являются банками и их интересы зачастую несовместимы с интересами кредитных организаций. Все это привело АРБ к потере статуса сугубо банковского объединения, считают банки, выходящие из ассоциации.

Ответственность за сложившуюся ситуацию банки возлагают на главу АРБ Герегина Тосуняна.

«Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации. К сожалению, многочисленные предложения членов ассоциации — кредитных организаций о кадровых изменениях в руководстве ассоциации, а также об изменении принципов управления не были услышаны. Учитывая изложенное, мы принимаем решение о выходе из ассоциации и считаем недопустимыми все ее дальнейшие действия, осуществляемые от нашего имени», — сказано в заявлении российских банков.

Тосунян уже дал ответ крупнейшим банкам, заявившим о выходе из АРБ. Глава ассоциации заявил, что отвергает обвинения в свой адрес и сожалеет о решении банков.

«Мы сожалеем, что несколько крупных кредитных организаций приняли решение о выходе из АРБ. Устав ассоциации подразумевает правило «один член ассоциации — один голос», и это правило неукоснительно соблюдалось. Все важнейшие решения, связанные с деятельностью ассоциации, принимаются коллегиально советом АРБ, утверждаются на съезде ассоциации. Позиция ассоциации по вопросам развития банковского сектора, в том числе, изложенная в докладе к съезду-2017, была одобрена на голосовании совета АРБ в марте 2017 г. 44-мя «за» при одном голосе «против» и одном «воздержавшемся». В связи с этим мы категорически отвергаем обвинение некоторых кредитных организаций, что выводы доклада не соответствуют мнению членов ассоциации», — сказано в заявлении Тосуняна, опубликованного сегодня на сайте АРБ.

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