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Минобороны России опубликовало секретные документы об освобождении Польши

Политика

Материалы из фондов Центрального архива Минобороны России об освобождении оккупированной Польши ранее были доступны только узкому кругу специалистов

Москва, 18 июля 2017, 01:25 — REGNUM  Министерство обороны России опубликовало на своём сайте ранее засекреченные архивные документы 1944−1945 годов, посвящённые освобождению территории Польши войсками Красной Армии от немецко-фашистской оккупации.

Как уточняется, документы были рассекречены в июле 2017 года. Ранее в открытых источниках они не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов.

«В числе рассекреченных документов — боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы, — беспристрастные свидетельства кровопролитных боёв Красной Армии за освобождение братской республики, истинного отношения оккупантов к местному населению и освобождённых поляков к своим освободителям — воинам Красной Армии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в материалах содержатся свидетельства «о многочисленных фактах благожелательного отношения польского населения и духовенства к Красной Армии, об искреннем участии поляков в захоронениях советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши, клятвах увековечить подвиги красноармейцев в памятниках и монументах, и сохранить их для будущих поколений».

Отдельное место занимают докладные записки и донесения политорганов Красной Армии, в которых зафиксированы многочисленные случаи массового уничтожения, грабежа и истязания польского населения гитлеровцами, разрушения оккупантами населённых пунктов и объектов культурного наследия.

Также рассекречены свидетельства тяжелейших боёв Красной Армии за каждый километр польской земли. Так, исходя из документов, потери одного только 1-го Украинского фронта, в состав которого входило восемь армий, за месяц активных боёв по освобождению Польши составили более 18,5 тысяч человек убитыми и свыше 64 тысяч человек ранеными.

Опубликован рапорт командующего 1-м Белорусским фронтом Маршала Советского Союза Георгия Жукова о положении в освобождённых населённых пунктах Польши. «Бросив на подавление авиацию, танки, артиллерию, немцы превратили столицу Польши в руины. Крупнейшие промышленные предприятия стёрты с лица земли. Жилые дома взорваны или сожжены. Городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мёртв», — говорится в рапорте.

Как докладывает Георгий Жуков, преследуемые войсками Красной Армии гитлеровцы «не смогли при отступлении угнать в Неметчину польское население, которое повсеместно с радостью и восторгом встречало части Красной Армии». «Приготовившиеся к эвакуации немецкие колонизаторы были настигнуты врасплох и подавляющее их большинство, не успев выехать, осталось на месте», — говорится в документе.

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