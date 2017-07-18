Минобороны России опубликовало секретные документы об освобождении Польши

Москва, , 01:25 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало на своём сайте ранее засекреченные архивные документы 1944−1945 годов, посвящённые освобождению территории Польши войсками Красной Армии от немецко-фашистской оккупации.

Как уточняется, документы были рассекречены в июле 2017 года. Ранее в открытых источниках они не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов.

«В числе рассекреченных документов — боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы, — беспристрастные свидетельства кровопролитных боёв Красной Армии за освобождение братской республики, истинного отношения оккупантов к местному населению и освобождённых поляков к своим освободителям — воинам Красной Армии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в материалах содержатся свидетельства «о многочисленных фактах благожелательного отношения польского населения и духовенства к Красной Армии, об искреннем участии поляков в захоронениях советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши, клятвах увековечить подвиги красноармейцев в памятниках и монументах, и сохранить их для будущих поколений».

Отдельное место занимают докладные записки и донесения политорганов Красной Армии, в которых зафиксированы многочисленные случаи массового уничтожения, грабежа и истязания польского населения гитлеровцами, разрушения оккупантами населённых пунктов и объектов культурного наследия.

Также рассекречены свидетельства тяжелейших боёв Красной Армии за каждый километр польской земли. Так, исходя из документов, потери одного только 1-го Украинского фронта, в состав которого входило восемь армий, за месяц активных боёв по освобождению Польши составили более 18,5 тысяч человек убитыми и свыше 64 тысяч человек ранеными.

Опубликован рапорт командующего 1-м Белорусским фронтом Маршала Советского Союза Георгия Жукова о положении в освобождённых населённых пунктах Польши. «Бросив на подавление авиацию, танки, артиллерию, немцы превратили столицу Польши в руины. Крупнейшие промышленные предприятия стёрты с лица земли. Жилые дома взорваны или сожжены. Городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мёртв», — говорится в рапорте.

Как докладывает Георгий Жуков, преследуемые войсками Красной Армии гитлеровцы «не смогли при отступлении угнать в Неметчину польское население, которое повсеместно с радостью и восторгом встречало части Красной Армии». «Приготовившиеся к эвакуации немецкие колонизаторы были настигнуты врасплох и подавляющее их большинство, не успев выехать, осталось на месте», — говорится в документе.

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