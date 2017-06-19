Петропавловск-Камчатский, 19 июня, 2017, 07:43 — ИА Регнум. На Камчатке многодетная мать завернула родившуюся дочь в одеяло и пакет, и положила в морозилку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР против женщины возбуждено уголовное дело.

(сс)Unknown Пустая кроватка

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По словам следователей, выяснилось, что в минувшем марте 30-летняя женщина родила девочку — пятого ребенка в семье. Однако, не сообщив об этом никому, она решила, что муж с ней разведется, так как он не хотел еще одного ребенка. Поэтому она завернула новорожденную в одеяло, положила в пакет, а потом в морозилку.

Как потом скажут эксперты, девочка умерла от удушья — ей не хватило воздуха.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной в ходе проверки, ребенок родился живорожденным и жизнеспособным. Смерть младенца наступила от недостатка кислорода в замкнутом пространстве. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в СКР.

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Изначально женщина уверяла следователей, что ребенок родился мертвым. Кроме того, она утверждала, что о беременности никто из близких не знал. Ей удавалось скрывать свое положение благодаря плотному телосложению.