Брюссель, 14 марта, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Конфликт на Украине приобрёл черты «звёздных войн». Такое мнение высказал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE.

Global Look Press

По словам главы евродипломатии, в ходе боевых действий увеличилась роль искусственного интеллекта, беспилотных летательных аппаратов, а также телекоммуникационных систем.

«Так что это смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем и немного «звездных войн», то есть с большим количеством электроники и теперь искусственного интеллекта», — сказал Боррель.

Вместе с тем он отметил, что Европа окружена «кругом из огня», так как находится в опасности. По его словам, у европейских стран нет избытка военных средств, так как после экономического кризиса 2008 года Европа прошла «молчаливый процесс разоружения».

Евросоюз оказал больший объём помощи Украине, нежели Соединённые Штаты, несмотря на то, что США превосходят Европу в военном производстве, подчеркнул Боррель.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что победу в боевых действиях на Украине определят беспилотники и эффективность применения искусственного интеллекта на поле боя.

Вместе с тем он отметил, что ситуация на поле боя на Украине будет решена в течение трёх месяцев. Он призвал оказывать больше помощи Киеву и признал, что Евросоюз слишком часто колебался в вопросах поставок новых типов вооружения Киеву. По его словам, если бы блок действовал решительнее, то ситуация на поле боя могла бы развиваться сегодня иначе.

По его словам, Евросоюз не испытывает проблем с мощностями для производства снарядов для Киева, ему не хватает финансирования.

Перед этим, 17 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания и её союзники разрабатывают новые беспилотники с технологией искусственного интеллекта, чтобы компенсировать Украине острую нехватку артиллерии.

Уточняется, что искусственный интеллект, которым будут оснащены разрабатываемые БПЛА, позволит беспилотникам взаимодействовать друг с другом и направляться к объекту автоматически, без необходимости управления каждым из них оператором. Планируется, что они будут размещены на флоте, сообщил один из источников агентства.