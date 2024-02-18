Москва, 18 февраля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Российский полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что конфликт на Украине без поддержки стран Запада может разрешиться в течение трёх месяцев. Так он ответил на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который говорил, что ситуация на поле боя на Украине «будет разрешена за три месяца».

Кадр из видео

Со слов Матвийчука, оборона Вооружённых сил Украины (ВСУ) сейчас сыпется. У них не хватает боеприпасов, а также мотивированных и стойких резервов, которые могли бы заменить убитых бойцов и тех, что сдаются в плен, уточнил эксперт. Он отметил, что «очень многие» из пленных говорят, «что они не видят перспектив дальнейшей борьбы».

Кроме того, эксперт считает, что заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, главы Евросовета Шарля Мишеля и главы евродипломатии Жозепа Борреля являются «звеньями одной цепи».

«Они оценивают положение ВСУ как катастрофическое, которое может разрешиться в ближайшие несколько месяцев. Они пытаются его стабилизировать, но даже если гипотетически придут деньги или боеприпасы, необходимо иметь хорошо обученный личный состав. Я полагаю, тут они немножко лукавят», — рассказал Матвийчук «Ленте. ру».

Как сообщало ИА Регнум, ранее во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация на поле боя на Украине будет решена в течение трёх месяцев, призывая европейских политиков быстрее решить вопрос с помощью киевской власти. Дипломат признал, что ЕС слишком часто колебался в вопросах поставок новых типов вооружения. Он признал, если бы блок действовал решительнее, то ситуация на поле боя могла бы развиваться сегодня иначе.

Президент США Джозеф Байден, в свою очередь, заявил, что Украина может потерять и другие города после Авдеевки, пока Конгресс медлит с выделением дополнительного финансирования для помощи Киеву. Американский лидер заверил, что добьётся предоставления украинской армии необходимых боеприпасов и выделения дополнительного финансирования.