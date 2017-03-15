Бишкек, 15 марта, 2017, 14:47 — ИА Регнум. «По уровню свободы слова Киргизия занимает ведущее место среди стран региона. Однако, к моему большому сожалению, совсем недавно я вынужден был выступить с заявлением по поводу ситуации, сложившейся в последнее время в информационном поле страны. Люди обеспокоены тем, как в соцсетях и СМИ целенаправленно распространяется лживая информация, откровенная клевета», — заявил президент Алмазбек Атамбаев, выступая на церемонии вручения верительных грамот послами Афганистана, Индии, Республики Кот-д'Ивуар, Латвийской Республики и Эфиопии. Об этом сообщила пресс-служба главы Киргизской Республики сегодня, 15 марта.

President.kg Алмазбек Атамбаев принимает послов

По словам Алмазбека Атамбаева, «во всем цивилизованном мире за клевету применяется достаточно суровое наказание». В качестве примера киргизский лидер привел США, Германию и Францию, «где за клевету можно поплатиться не только крупным штрафом, но и угодить в тюрьму на срок до пяти лет».

«Строгие наказания за клевету применяются в Швеции, Бельгии, Норвегии, Италии, Великобритании. Уголовная ответственность за клевету предусмотрена также в Австрии, Болгарии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Латвии, Литве, Индии, Норвегии, Польше, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии и Швейцарии. Я уже не говорю про соседние государства от Казахстана до Туркмении», — добавил он.

Президент заострил внимание на том, что он выступает против введения в Киргизии уголовной ответственности за клевету, отметив при этом, что «клеветники тоже должны как-то отвечать — хотя бы финансово».

«Ибо надеяться на их моральную ответственность невозможно. Клеветник — это моральный урод. И наш пророк Мухаммед их сравнивал с каннибалами, поедающими трупы своих родных», — подчеркнул он.

Также Атамбаев высказал мнение, что «за регулярным и целенаправленным огульным шельмованием всенародно избранного главы государства и всей страны, за фейковыми новостями и откровенной демагогией отчетливо видны попытки дестабилизировать ситуацию перед намеченными на 19 ноября 2017 года выборами нового президента страны».

«Хочу также особо подчеркнуть, что иски о защите чести и достоинства президента поданы только на два средства массовой информации, «Азаттык» и «Заноза», которые целенаправленно, уже несколько лет ведут работу по дискредитации президента Киргизской Республики и всей нашей страны в целом. Для тех, кто не знает, напомню: «Азаттык» — это филиал радио «Свобода», который финансируется конгрессом США, и бюджет радио «Свобода» определяется сотнями миллионов долларов. «Заноза» тоже регулярно получает щедрые гранты от своих зарубежных покровителей. Поэтому их защитникам не надо лицемерно плакать о якобы несоразмерных исках», — пояснил он.

Дальнейшее выступление президента Киргизии велось на киргизском языке. Глава киргизского государства рассказал, за что он называет некоторых местных политических деятелей членами «вонючей партии» и «манкуртами» (из романа Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» люди, которые забыли свое прошлое. В Средней Азии используется для обозначения тех, кто отказался от своих национальных традиций, потерял нравственные ориентиры, пренебрежительно относится к родине — ИА REGNUM ). «Кто душится французскими духами от «Шанель» и «Диор», но был замешан в низких делах, таких киргизы называют вонючими политиками. Если вонючий политик стоит во главе партии, то как ее называть?» — заявил президент.

Подводя итог, киргизский лидер раскритиковал деятельность некоторых журналистов и СМИ, заявив при этом, что «тьма киргизская» ему дороже Москвы, Нью-Йорка и Праги, пишет ИА «24.kg».

«Но у Бабакулова, Карабекова, Масловой и Идинова (журналисты киргизских СМИ — ИА REGNUM ) мысли другие. Карабеков сам один раз сказал по телевизору: «Я что, баткенский что ли?». Они и не баткенские, и не «киргизские». Я не удивлюсь, если в их карманах найдут второй паспорт или «вид на жительство». Они живут в Киргизии от безысходности, потому что в других странах они не нужны. Для них наша родина — «тьма киргизская». Кисловы, Широковы якобы переживают за демократию в Киргизии. Если вы так переживаете за демократию, начинайте со своей родины — России! Нам и так хватает игр Госдепартамента США и радио «Свобода», — резюмировал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, в начале марта 2017 года Генеральная прокуратура Киргизии подала в суд иски против ИА «Zanoza.kg» и радио «Азаттык» (киргизское представительство радио «Свобода») на сумму в 3 млн сомов (2,56 илн рублей) и 10 млн сомов (8,55 млн рублей), соответственно. Надзорный орган вменяет этим СМИ оскорбление чести и достоинства главы государства.

Причиной послужило освещение пресс-конференции, на которой адвокаты лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, подозреваемого в мошенничестве и коррупции, заявили о том, что их подзащитный был арестован якобы по причине наличия у него компромата на семью президента Киргизии. Впоследствии выяснилось, что представленные ими документы с «компроматом» являются подделкой.

Отметим также, что 10 марта 2017 года сотрудники правоохранительных органов Киргизии обманом заставили покинуть территорию страны и запретили обратный въезд шеф-редактору ИА REGNUM в Бишкеке гражданину России Григорию Михайлову.