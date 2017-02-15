Среда, 15 Февраля 2017 года
11:53:50 МСК

Выборы президента Киргизии состоятся в ноябре 2017 года

Политика
О желании поучаствовать в гонке за главную государственную должность уже заявили два экс-премьер-министра и бывший глава МЧС

Бишкек, 15 февраля 2017, 10:32 — REGNUM  В соответствии с законодательством Киргизии, выборы главы киргизского государства запланированы на 19 ноября 2017 года. Об этом стало известно в ходе встречи президента Алмазбека Атамбаева с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой, пишет пресс-служба киргизского лидера.

Глава Центризбиркома рассказала президенту о текущей деятельности подчиненного ей ведомства и мерах, принимаемых для дальнейшего совершенствования избирательной системы.

В свою очередь Алмазбек Атамбаев отметил, что за оставшиеся до выборов президента Киргизии девять месяцев необходимо устранить все недочеты и упущения в работе избирательных комиссий. «Только честные и свободные выборы обеспечивают легитимность власти и гарантируют стабильность в стране», — подытожил глава государства.

ИА REGNUM напоминает, что на настоящий момент намерение принять участие в выборах президента Киргизской Республики в качестве кандидатов изъявили уже трое местных политиков: экс-премьер-министр и лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев, бывший министр чрезвычайных ситуаций и лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, а также экс-премьер-министр и лидер парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов.

Отметим, что согласно законодательству Киргизии, действующий глава государства Алмазбек Атамбаев не имеет права выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах президента этой среднеазиатской страны. Сам же Атамбаев неоднократно заявлял о том, что больше не намерен баллотироваться на высший государственный пост, а также не будет претендовать на должности премьер-министра или спикера республиканского парламента. Помимо этого, нынешний президент утверждает, что не готовит себе преемника.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Киргизии не намерен готовить себе преемника

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Киргизии
Главное сегодня
NB!
15.02.17
Убийство брата Ким Чен Ына: КНР следит за развитием событий
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
15.02.17
«Когда же новосибирский губернатор придет с повинной»?
НовосибирскРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
«Официальных претензий со стороны США по договору об РСМД не поступало»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
15.02.17
На Урале продвигают патриотизм под именем сподвижника военного преступника
МиассЧелябинская областьРоссия Казачество Общество
NB!
15.02.17
Выборы президента Киргизии состоятся в ноябре 2017 года
БишкекКиргизия Политическая жизнь Киргизии Политика
NB!
15.02.17
Вячеслав Володин призвал прекратить обсуждать отчуждение Крыма
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
52% жителей России одобряют переход на карты «Мир»: опрос
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Глава Карелии Худилайнен досрочно ушел в отставку
ПетрозаводскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Игорь БекшаевСретение — встреча закона со здравым смыслом
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
15.02.17
Ипотека в России стала доступнее, но не для всех регионов
МоскваРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
15.02.17
Жириновский рассчитывает на замену Савченко, Королева, Меркушкина и Тулеева
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 15 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
15.02.17
Стрельба в Алма-Ате: город напугали воины-афганцы
АстанаКазахстан Годовщина вывода советских войск из Афганистана Происшествия
NB!
15.02.17
«Либо кем-то, либо всеми» — Кургинян о дилемме сталинского режима
МоскваРоссия Восстановление имени Сталина Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичДоил кровь трудящихся ради денег, а заработанное отдал революционерам
Орехово-Зуевский районМосковская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
15.02.17
Полиция Бахрейна подавляет протесты шиитского большинства
МанамаБахрейн Арабская весна Политика
NB!
15.02.17
Какие библиотеки нужны России? Круглый стол в ИА REGNUM
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Культура
NB!
15.02.17
Михаил ДемуринТрамп шатается. А мы?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Елена КовачичМолекулярные машины и интеллект в колбе
МоскваРоссия Научные исследования Наука
NB!
15.02.17
Ограничить фантазию: Госдума обсудит детские имена и точки в них
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Пентагон передислоцировал к границам России 49 боевых вертолетов
БремерхафенГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
14.02.17
У рубля есть шанс укрепляться до лета, если не помешает Минфин РФ
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное