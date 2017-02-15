Выборы президента Киргизии состоятся в ноябре 2017 года

О желании поучаствовать в гонке за главную государственную должность уже заявили два экс-премьер-министра и бывший глава МЧС

Бишкек, , 10:32 — REGNUM В соответствии с законодательством Киргизии, выборы главы киргизского государства запланированы на 19 ноября 2017 года. Об этом стало известно в ходе встречи президента Алмазбека Атамбаева с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой, пишет пресс-служба киргизского лидера.

Глава Центризбиркома рассказала президенту о текущей деятельности подчиненного ей ведомства и мерах, принимаемых для дальнейшего совершенствования избирательной системы.

В свою очередь Алмазбек Атамбаев отметил, что за оставшиеся до выборов президента Киргизии девять месяцев необходимо устранить все недочеты и упущения в работе избирательных комиссий. «Только честные и свободные выборы обеспечивают легитимность власти и гарантируют стабильность в стране», — подытожил глава государства.

ИА REGNUM напоминает, что на настоящий момент намерение принять участие в выборах президента Киргизской Республики в качестве кандидатов изъявили уже трое местных политиков: экс-премьер-министр и лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев, бывший министр чрезвычайных ситуаций и лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, а также экс-премьер-министр и лидер парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов.

Отметим, что согласно законодательству Киргизии, действующий глава государства Алмазбек Атамбаев не имеет права выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах президента этой среднеазиатской страны. Сам же Атамбаев неоднократно заявлял о том, что больше не намерен баллотироваться на высший государственный пост, а также не будет претендовать на должности премьер-министра или спикера республиканского парламента. Помимо этого, нынешний президент утверждает, что не готовит себе преемника.

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