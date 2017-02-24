Донецк, 24 февраля, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Донецкая фильтровальная станция была вынуждена приостановить работу из-за обстрелов со стороны украинских войск. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на генерального директора компании «Вода Донбасса» Олег Мокрый.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Ранее стало известно, что Донецкая фильтровальная станция, которая является одним из ключевых звеньев в водоснабжении столицы Донецкой народной республики, вновь попала под артиллерийский обстрел ВСУ.

Серьезные повреждения получило здание, в котором находятся водные фильтры. О пострадавших или жертвах информация не поступала.

Это уже далеко не первый обстрел Донецкой фильтровальной станции со стороны ВСУ. Водоочистительный комплекс расположен на нейтральной территории линии соприкосновения в Донбассе. Станция отвечает за подачу чистой воды в ряд крупных населенных пунктов Донбасса.

По словам Мокрого, нынешний обстрел был довольно интенсивным и создал угрозу для жизни персонала станции.

«Нет больше сил это терпеть. Если мы сейчас не выведем людей, мы их потеряем. Поэтому работу станции мы останавливаем, и будем эвакуировать людей», — сказал генеральный директор компании «Вода Донбасса».