Москва, 13 июня, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 13 июня закон о денонсации соглашения с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

Михаил Терещенко/ТАСС Азовское море

«Денонсировать договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в Керчи 24 декабря 2003 года», — говорится в тексте.

Как сообщало ИА Регнум, проект о денонсации соглашения Путин внёс в Госдуму 24 мая. Перед этим глава государства поручил рассмотреть вопрос денонсации парламенту. В тексте опубликованного документа указывалось, что официальным представителем президента при рассмотрении назначен замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

Позднее Госдума денонсировала договор по Азовскому морю 1 июня. В пояснительной записке говорилось, что после вхождения в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат исключительно России, а Украина утратила в их отношении статус прибрежного государства. Одобрили денонсацию впоследствии и в Совете Федерации.

В соответствии с подписанным в 2003 году договором, предполагалось, что страны заключат отдельное соглашение по разграничению акватории госграницей, однако после вхождения новых регионов в состав России по итогам референдумов, Украина утратила выход к Азовскому морю.