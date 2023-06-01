Москва, 1 июня, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Денонсация договора с Украиной по Азовскому морю связана с тем, что оно стало внутрироссийским, пояснил на брифинге 1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился и юридический статус», — сказал представитель Кремля.

Песков не смог ответить на вопрос журналистов планируется ли денонсировать ещё какие-то соглашения с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума 1 июня денонсировала договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В пояснительной записке к документу сообщалось, что в результате вхождения ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат теперь только России. При этом Украина 24 февраля 2023 года расторгла все договоры о сотрудничестве с Россией по Азовскому морю и Керченскому проливу.