Москва, 24 мая, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 мая внёс в Госдуму проект о денонсации договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.

Ранее сообщалось, что президент РФ поручил парламенту рассмотреть денонсацию этого договора. Своим представителем по этому вопросу он назначил заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина.

Как сообщало ИА Регнум, Украина расторгла все договоры о сотрудничестве с Россией по Азовскому морю и Керченскому проливу 24 февраля 2023 года. Тогда же депутаты Верховной рады проголосовали за выход Украины из Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества (BLACKSEAFOR).