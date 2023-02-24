Киев, 24 февраля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Украина расторгла все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Иван Шилов ИА REGNUM Азовское море

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Он уточнил, что такое решение Верховная рада приняла 24 февраля.

«Парламент денонсировал все договоры с Россией по Азовскому морю», ― говорится в сообщении в телеграм-канале Железняка.

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Речь идёт о договоре между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Также парламентарии проголосовали за выход Украины из Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества (BLACKSEAFOR).

Напомним, договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В апреле 2004 года его ратифицировала Верховная рада Украины, несколько дней спустя единогласно утвердил Совет Федерации.

Договор фиксирует, что Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами России и Украины. Документ запрещает заход в эту акваторию без обоюдного согласия двух стран военных кораблей других государств.