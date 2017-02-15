Радио REGNUM: первый выпуск за 15 февраля
Москва, 15 февраля, 2017, 10:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Полиция Бахрейна подавляет протесты шиитского большинства;
- Военный Донбасс за сутки: ВСУ атаковали высоту «Дерзкая»;
- СМИ США сообщают, что в России тайно разработана новейшая крылатая ракета;
- Пентагон передислоцировал к границам России 49 боевых вертолетов;
- В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты всех налогов;
- Ограничить фантазию: Госдума обсудит детские имена и точки в них;
- Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области.