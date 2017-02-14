СМИ США: В России тайно разработана новейшая крылатая ракета
Вашингтон, 14 февраля 2017, 22:34 — REGNUM Россия секретно развернула крылатые ракеты, нарушающие договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД), сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявления неназванных официальных лиц из руководства США.
Каких-либо доказательств создания и развертывания новых российских крылатых ракет издание не приводит.
Стоит отметить, что в 2014 году администрация Барака Обамы также обвиняла Россию в нарушениях договора РСМД, но, как и теперь, не предоставила ни конкретной информации, ни доказательств своих заявлений.
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