Военный Донбасс за сутки: ВСУ атаковали высоту «Дерзкая»

Киев, , 17:42 — REGNUM На Луганщине и Донетчине не стихают позиционные бои. Противоборствующие стороны продолжают артобстрелы с применением тяжелого вооружения, изредка проводят атаки.

Об этом 14 февраля сообщают: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер министерства обороны Украины по делам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Так, по словам Басурина, вчера подразделения ВСУ 1024 раза обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Васильевка, Озеряновка, Ясиноватая, Спартак, Крутая Балка, Старомихайловка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка, Новая Таврия, Ленинское, Сосновское, Донецк (район аэропорта и Петровский район). «Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 41 раз, танки — 43 раза, минометы различного калибра — 317 раз, БМП — 186 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 437 раз. В результате непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ армия ДНР в очередной раз понесла потери — один военнослужащий погиб», — рассказал Басурин.

По его словам, в районе высоты «Дерзкая» вблизи с. Коминтерново (Мариупольское направление) украинские военные в очередной раз предприняли попытку провокационного прорыва. «Вчера в 15:20 противник подразделениями Нацгвардии и полка «Азов» атаковал подразделения НМ ДНР в районе высоты «Дерзкая». В результате полученного отпора с нашей стороны украинские бойцы отступили. Потери с их стороны составили пятеро убитых и трое раненых. Судя по характеру действий украинских подразделений в ходе атаки, атаковавшие находились под воздействием психотропных препаратов», — предположил Басурин.

При этом разведка ДНР продолжает выявлять прибытие к линии фронта тяжелого вооружения ВСУ. «Так, отмечается местонахождение в районе н.п. Яснобродовка, 14 км до линии соприкосновения, одной 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б», а в районе Авдеевки, 5 км до линии соприкосновения, трех танков и 13 грузовых автомобилей с боеприпасами и ГСМ. Также в районе населенного пункта Желанное-Второе, 13 км до линии соприкосновения, выявлено три 122-мм САУ «Гвоздика», а в районе Красногоровки, 3 км до линии соприкосновения, 10 ед. 122-мм САУ «Гвоздика». В Галициновке, 18 км до линии соприкосновения, зафиксировано местонахождение трех 122-мм САУ «Гвоздика», — сказал Басурин.

Он проинформировал, что украинское командование отдало распоряжение об усилении подразделений ВСУ бойцами внутренних войск (Нацгвардией), резервистами и арабскими наемниками. «По данным нашей разведки, 36 бригада МП уже усилена двумя отрядами НГУ, а в составе 14 бригады отмечено присутствие арабских наемников. Решение вопроса неукомплектованности украинских подразделений также производится за счет резервистов. По данным нашей разведки, подразделения 30 бригады, дислоцирующейся в районе Волновахи, укомплектовываются резервистами, причем возраст их составляет более сорока лет», — добавил Басурин.

Он также сообщил, что спецслужбы Украины запугивают местное население Авдеевки для получения информации о дислокации подразделений ДНР. «При этом силовики прибегают к запугиванию людей, угрожая расправой в отношении их родственников, которые имеют возможность перемещаться в обоих направлениях через линию соприкосновения. А националистические подразделения, дислоцирующиеся в этом же населенном пункте, продолжают бесчинствовать в отношении населения: занимаются мародерством и издевательством. Подтверждением тому являются многочисленные обращения и жалобы жителей в местные органы власти и полицию, но ни те, ни другие не реагируют на жалобы народа», — рассказал Басурин.

В то же время в оперативном командовании ДНР отметили, что взрыв на Донецком казенном заводе химических изделий в Куйбышевском районе произошел в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. «ВСУ обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии территорию Донецкого казенного завода химических изделий. Есть пострадавшие. Предварительно один мирный житель погиб», — сказали в командовании.

Ранее, 14 февраля в 10.00 в Донецке на территории казенного завода химических изделий произошел взрыв. Взрывную волну ощутили во всех районах Донецка.

Кроме того, спикер НМ ЛНР Марочко рассказал, что 14 февраля войска ЛНР провели учения, в ходе которых были отработаны нормативы по подготовке техники к эксплуатации и организации связи в сети «взвод-батальон-отряд».

«Мы продолжаем проведение занятий на полигонах Народной милиции. В ходе занятий по боевой подготовке особое внимание уделяется отработке нормативов по огневой и специальной подготовке. Сегодня подразделения Народной милиции ЛНР планово приведены в высшую степень боевой готовности. В ходе тренировки отработаны нормативы по подготовке техники к эксплуатации и организации связи в сети «взвод-батальон-отряд». Мы не ослабляем бдительности, уделяем повышенное внимание вопросам безопасности республики, в связи с чем, наращивание усилий по ее защите — одна из наших приоритетных задач», — подчеркнул Марочко.

По его словам, на Луганщине военнослужащий ВСУ, находясь на боевом дежурстве в состоянии наркотического опьянения, совершил попытку суицида. Он отметил, что «в украинской армии продолжает отмечаться низкое морально-психологическое состояние военнослужащих, что можно связать с длительным пребыванием в зоне так называемой «АТО». «В рядах ВСУ продолжается злоупотребление алкоголем, утеря личного оружия, нарушение уставных взаимоотношений, самовольное оставление части, в том числе с мест несения боевого дежурства… По нашей информации, вчера в н.п. Ольховое Станично-Луганского района военнослужащий 14-й бригады ВСУ, находясь на боевом дежурстве в состоянии наркотического опьянения, решил совершить суицид выстрелом в подбородок из автомата. Но силы воли не хватило, рука дрогнула, и выстрел пришелся в левое предплечье. В настоящее время горе-суицидник госпитализирован. Факт суицида, как и всегда, самим командованием части скрывается», — рассказал Марочко.

Также в январе 2017 года на Луганщине сотрудники министерства госбезопасности ЛНР пресекли деятельность 13 агентов спецслужб Украины. «В рамках контрразведывательных мероприятий, направленных на выявление и пресечение разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб в ущерб безопасности и интересам ЛНР, за январь 2017 года задокументирована, доказана и прекращена шпионская деятельность 13 агентов спецслужб Украины. В результате проведенных оперативных мероприятий установлена причастность указанных лиц к сбору и передаче информации, составляющей государственную тайну в военной, социально-политической и экономической сферах в интересах украинских спецслужб», — отметили в пресс-службе МГБ ЛНР.

В свою очередь, спикер МОУ Мотузяник обвинил ВС ДНР и ЛНР в использовании объектов гражданской инфраструктуры Донбасса для маскировки своих военных подразделений. В частности в Мокроеланчике Амвросиевского района Донетчины ВС ДНР «на территории детского сада разместили семь САУ «Гвоздика», а на территории роддома в Южной Ломоватке Брянковского горсовета Луганской области — подразделение на боевых машинах пехоты».

Полковник добавил, что в Ровеньках представители ЛНР готовят выселение туберкулезного диспансера для оборудования госпиталя для раненых бойцов. «За сутки в зоне «АТО» вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, один — получил ранения в Широкино», — сказал Мотузяник.

Он сообщил, что на Мариупольском направлении армия ДНР совершила 40 обстрелов, 11 — из тяжелого вооружения, сложной остается ситуация на приморском участке фронта. Из пушек, танков и минометов войска противника обстреливали оборонительные рубежи сил «АТО» в Водяном и Широкино в течение трех часов. «До позднего вечера на этом участке фронта они широко применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы», — добавил Мотузяник.

По его словам, на Донецком направлении подавляющее количество обстрелов со стороны ВС ДНР приходится на участок фронта Авдеевка — Пески. Периодически противник применял минометы. На Горловском периметре ВС ДНР нарушали режим тишины на севере — в Зайцево, и на юге — в Верхнеторецком, где также применялись минометы. Обстрелы носили эпизодический характер. На Светлодарской дуге зафиксирована одна вооруженная провокация войск ДНР — еще перед рассветом бойцы ДНР открыли огонь из стрелкового оружия в направлении украинских позиций в Луганском. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 27 обстрелов со стороны ДНР.

Напомним, с 10 февраля 2017 года на Донетчине противоборствующие стороны согласовали установление очередного режима тишины. Ранее, 26 августа 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на Луганщине войска ЛНР зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ. По данным пресс-служба НМ ЛНР, под огонь украинских войск попали позиции ЛНР в селах Калиновка, Сокольники, Калиново, Логвиново, Лозовое, Веселогоровка, Пришиб и Санжаровка. При этом подразделения ВСУ применяли ПТУРы, 120 и 82 мм минометы, оружие БМП-1, гранатометы и стрелковое оружие.