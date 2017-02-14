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Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области

Политика
Пост главы региона освободился после ухода Олега Ковалева
Николай Любимов
Иллюстрация: Kremlin.ru
Николай Любимов

Рязань, 14 февраля 2017, 13:50 — REGNUM  На пост исполняющего обязанности губернатора Рязанской области назначен депутат Госдумы Николай Любимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

14 февраля президент Владимир Путин провел встречу с Любимовым.

«Думаю, мой опыт мог бы пригодиться как раз в Центральной России, в области, которая очень похожа на Калужскую. Есть, конечно, очень много своих нюансов, отличий. Тем не менее Центральная Россия, географическая близость к Москве, промышленный потенциал, кадровый потенциал, что самое главное, позволяют, я думаю, этой области развиваться намного быстрее», — сказал Николай Любимов на встрече с президентом.

Владимир Путин отметил, что Любимов — «человек молодой, но уже достаточно опытный». Также, по его словам, назначенный врио уже успел показать хорошую работу на достаточно ответственных постах.

Сегодня же на сайте Кремля появился указ Владимира Путина, которым он постановляет принять досрочную отставку с поста губернатора Рязанской области Олега Ковалева и назначить исполняющим обязанности главы региона Николая Любимова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Олег Ковалев сообщил о своей отставке 14 февраля. Он объяснил свое решение своим возрастом, а также тем, что в регионе удалось наладить доверительные отношения власти и общества.

«Заявление об отставке я подал на имя президента чуть более недели назад. Когда оно будет рассмотрено, я не знаю, но хочу, во-первых, поблагодарить вас всех за совместную работу. Во-вторых, хочу пожелать, чтобы вы так же ответственно и честно работали под руководством нового губернатора. И третье. Хочу вас заверить, что где бы я в дальнейшем ни работал, всегда буду помогать Рязанской области. Всем спасибо. Всем работать!» — сказал Олег Ковалев.

Олег Ковалев возглавлял регион с 2008 года. Тогда он был назначен президентом РФ, в 2012 году он решил принять участие в выборах. Победу Олег Ковалев держал в первом туре. В мае 2016 года в СМИ появилась информация о том, что Олег Ковалев может перейти на работу в Совет Федерации, став сенатором от Рязанской областной думы. Однако депутаты приняли другие решения.

К слову, среди кандидатов на пост губернатора Рязанской области эксперты называли и местных политиков. Так, среди возможных глав региона были сенатор Игорь Морозов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин и предприниматель, сопредседатель местного отделения ОНФ Игорь Трубицын. Однако президент РФ Владимир Путин назначил губернатором «варяга». Такое же решение было принято, к примеру, в Новгородской области.

Справка ИА REGNUM. Николай Любимов родился в 1971 году в Калуге. Работу в органах власти начал в 2004 году с поста министра экономического развития Калужской области. В 2007 году стал мэром областного центра, а в 2010 году перешел на должность заместителя губернатора региона (с 2011 года — руководитель администрации губернатора). В 2015 году Николай Любимов ушел из администрации, решив стать депутатом. Он был избран в региональный парламент по списку «Единой России», после стал председателем Законодательного собрания. В 2016 году Николай Любимов пошел дальше, став депутатом Госдумы РФ от «Единой России». В федеральном парламенте входил в комитет по бюджету и налогам.

Читайте развитие сюжета: Депутат Госдумы Николай Любимов назначен врио главы Рязанской области

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