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Ограничить фантазию: Госдума обсудит детские имена и точки в них

Политика
Сейчас закон предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку
«Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш!»
Цитата из к/ф «Собачье сердце». реж. Владимир Бортко. 1988. СССР
«Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш!»

Москва, 15 февраля 2017, 00:05 — REGNUM  Сегодня, 15 февраля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект об именах детей, сообщает ИА REGNUM. Инициатива призвана защитить юных граждан, ведь имя индивидуализирует гражданина и имеет значение для обеспечения и защиты его субъективных гражданских прав.

Любое имя

Сейчас закон предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку. Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости и так далее — таким образом, они не могут повлиять на выбор родителей.

Требования к именам

На уровне федерального закона предлагается установить требования к именам, которые родители дают детям. Так, под именем гражданина предлагается понимать средство его индивидуализации, которое не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, нецензурной лексики, содержать указание на ранги, должности.

Безответственность родителей

Автор законопроекта член Совфеда Валентина Петренко отметила, что родители предлагали имена, состоящие из цифр, обозначений, символов. «Если родители увлекались компьютерами, они хотели назвать ребенка «пробелом». Не словом, а обозначением или восклицательным знаком», —отмечает она. Сенатор опасается, что безответственность родителей может стать проблемой для ребенка, он может стать «белой вороной». Петренко потрясла история с ребенком, которому родители пытаются дать имя БОЧ рВФ 260 602. (Биологический объект человека рода Ворониных—Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Ребенок до сих пор живет без оформленных документов.

Поправки ко второму чтению и точки

Ко второму чтению депутаты намерены доработать поправки. Под запрет для использования в именах могут попасть знаки препинания — детям иногда дают имена, разделенные точкой.

Одновременно в Госдуме обсуждается предложение разрешить родителям давать детям двойные фамилии. Сейчас это возможно только в том случае, если двойную фамилию носит один из родителей.

«Законопроект должен соблюдать баланс между правом родителей и правом ребенка на имя, которое бы не нарушало его интересы, учитывало его потребности в нормальной жизни, всестороннем развитии, уважении его индивидуальности и человеческого достоинства», — заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума намерена законом установить требования к именам

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