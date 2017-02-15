Полиция Бахрейна подавляет протесты шиитского большинства

Манама, , 01:37 — REGNUM Полиция Бахрейна применяет слезоточивый газ и резиновые дубинки для подавления акций протеста шиитов в Манаме, передает Associated Press.

Представители шиитского большинства вышли на улицы Манамы в годовщину протестов 2011 года. О применении оружия против демонстрантов не сообщается, однако известно о массовых задержаниях протестующих.

Выступления шиитов в Бахрейне 14 февраля 2011 года были жестоко подавлены стражами порядка при поддержке военных Саудовской Аравии и ОАЭ с применением огнестрельного оружия.

Стоит напомнить, что в Бахрейне по соглашению с Соединенными Штатами находится база 5-го флота ВМФ США. Возможно, по этой причине расстрел демонстрантов в Бахрейне шесть лет назад не стал причиной резкой критики со стороны Государственного департамента, в отличие от подавления протестов в других мусульманских странах, затронутых «Арабской весной».

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