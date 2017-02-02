Орел, 2 февраля, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Принятие закона о запрете несогласованных встречи депутатов со своими избирателями — крайне опасно и «может привести к взрыву». Так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM депутат Орловского облсовета, председатель фракции «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин законопроект, запрещающий депутатам встречаться с избирателями на улицах без предварительного согласования.

geralt Взрыв

«В последние годы в нашей стране наметилась тенденция ограничивать свободу выражения мнения гражданами по острым общественно значимым вопросам. К примеру, в октябре прошлого года «гайд-парк» города Орла постановлением правительства области перенесли с центральной площади на глухую окраину, практически в лес. В Санкт-Петербурге ограничили свободу депутатов встречаться с избирателями. Это уже качественно новый уровень ограничения свободы собраний: депутат — представитель тысяч избирателей, обязанный действовать в интересах избравших его граждан. Ему необходимо постоянно общаться с избирателями. Если же в обществе назревают волнения, депутат тем более должен быть в гуще событий, чтобы слышать мнение людей, обсуждать с ними сложившуюся ситуацию, искать пути решения проблемы, и ни в коем случае нельзя считать это нарушением закона или организацией беспорядков. Партии власти следует заботиться о том, чтобы решать наболевшие вопросы, устранять сами проблемы, а не мнение о них простых людей. Это опасно, так как давление, растущее в закрытом котле, может привести к взрыву».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 февраля, Заксобрание Санкт-Петербурга в первом чтении одобрило законопроект, который запрещает депутатам встречаться с избирателями на улицах без согласования со Смольным.

Решение стало следствием массовой акции 28 января на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора в распоряжение Русской православной церкви. Тогда Смольный отказал организаторам в проведении митинга, поскольку активисты «Национально-освободительного движения» (НОД) успели подать заявку на то же время и то же место раньше депутатов. Тогда противники передачи собора прибегли к формату «гайд-парка», когда власти следует просто уведомить о готовящейся акции. Но и тогда был получен отказ, якобы, из-за большого числа заявок. В итоге 28 января на Марсово поле на все акции пришли, по официальным данным, около двух тысяч человек, из них активистов НОД и православного движения «Сорок сороков» — не более трех десятков.

Сегодня же стало известно, что депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия») разрабатывает законопроект, приравнивающий собрания граждан («народных сходов») к политической демонстрации.