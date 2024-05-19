Донецк, 19 мая, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины утром 19 мая обстреляли посёлок Александровка в Донецке, от удара пострадала мирная жительница. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Алексей Куденко/РИА Новости

«По предварительной информации, во время утреннего обстрела пгт Александровка на ул. Ленина ранена женщина 1954 г. р.» — написал он.

Кулемзин также сообщил, что украинские военные начали обстрел Петровского района Донецка.

Как передавало ИА Регнум, ранее 19 мая представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о двух атаках ВСУ на Донецк за утро. Украинские военные обстреляли город снарядами калибра 155 мм и нанесли удар с помощью дрона-камикадзе.

11 мая украинская армия нанесла прямой удар по ресторану «Парадиз» в Донецке, применив реактивную систему залпового огня HIMARS. Это привело к гибели трёх человек, пострадали восемь мирных жителей.

При обстреле украинскими силами 10 мая Кировского района Донецка погибли две женщины. Кроме того, в Петровском районе от взрыва пострадал водитель мусоровоза.