Москва, 11 августа, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Федеральная служба по труду и занятости РФ (Роструд) в первом полугодии текущего года добилась выплаты задержанных зарплат на сумму более 13 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.

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Так, за указанный период Роструд провел 66 тыс. проверок соблюдения трудового законодательства, по итогам которых были выявлены более 260 тыс. нарушений.

«Четверть общего количества нарушений (65,1 тыс.) связаны с оплатой труда работников, — говорится в сообщении. — В результате исполнения предписаний Роструда работникам было выплачено 13,03 млрд руб».

Таким образом, долги по зарплате были погашены перед 577 283 работниками.

Отмечается, что Роструд за полгода вынес более 86 тыс. постановлений о назначении административных наказаний.