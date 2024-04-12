Вашингтон, 12 апреля, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Белый дом и Пентагон не имеют плана Б для продолжения помощи Киеву, кроме 60 млрд долларов, которые заблокировали конгрессмены. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Нет плана Б по оказанию помощи Украине, за исключением военной помощи в размере 60 млрд долларов, которые по-прежнему заморожены в Конгрессе», — цитирует издание источник.

По утверждению авторов, Вашингтон всё больше разочаровывается как в республиканцах, так и европейских союзниках. Есть очевидные опасения, что российские войска могут добиться серьёзных успехов в ближайшие недели, заявили американские чиновники.

«Европейским лидерам необходимо перестать медлить и начать использовать прибыль от заблокированных российских активов, чтобы помочь Киеву. Европа должна срочно отреагировать на просьбу Украины о предоставлении ей систем ПВО Patriot из своих собственных запасов», — резюмировало мнение источников агентство.

Как сообщало ИА Регнум, власти Польши не смогут передать системы ПВО Patriot украинской армии, заявил президент страны Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Ближайшие несколько месяцев будут самым тяжёлым испытанием для Вооружённых сил Украины, написало агентство Bloomberg.

Призыв президента Джо Байдена к Конгрессу США о выделении новой финансовой помощи Украине является абсолютным злом, так как означает продолжение смертей в зоне конфликта, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Байден 10 апреля по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой выразил мнение, что украинский конфликт завершится после того, как Конгресс одобрит выделение средств в пользу Киева. Медведев, комментируя его слова, процитировал фрагмент из Библии о явлении «всадника на бледном коне» и пожелал американскому политику поскорее покинуть «страдающий мир».