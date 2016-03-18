Москва, 18 марта, 2016, 19:20 — ИА Регнум. В населенных пунктах республики Саха (Якутия) в день воссоединения России с Крымом не ограничились. Во всех общеобразовательных учреждениях прошли тематические классные часы «Вторая годовщина воссоединения Республики Крым и Российской Федерации», организованы выставки в районных библиотеках, тематические вечера в клубах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Для школьников также организуют выставку рисунков «Крым — моими глазами», лекции, круглые столы по истории и географии.

Митинг на Камчатке, посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

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«Камчатка. Крым. Россия. В единстве наша сила!», «Крым в сердце каждого из нас!», «Крым в моем сердце», «Я люблю Крым» — с этими и другими лозунгами на главную площадь Петропавловска-Камчатского отпраздновать годовщину воссоединения Крыма с Россией пришли, по оценке организаторов, более трех тысяч человек.

Камчатка. Автопробег, посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на митинг-концерт пришли представители трудовых коллективов различных предприятий, общественных организаций, жители и гости города.

«Что значит воссоединения Крыма с Россией? Конечно, историческую справедливость… Крым наш. И это не просто лозунг. Так должно быть», — заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM инженер Александр Регент, пришедший на площадь.

«Это, прежде всего, я думаю, радость для самих крымчан. Благодаря этому они смогли многих бед избежать. Ну, а мы рады им и готовы их поддержать, поэтому и пришли сюда сегодня», — сказала педагог Оксана Борькинова.

Читайте подробнее: В честь годовщины воссоединения Крыма с Россией на Камчатке прошел митинг

Митинг в Красноярске, посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

18 марта в честь второй годовщины присоединения Крыма к России в Красноярске пройдет митинг-концерт «Мы вместе!». Торжественное мероприятие откроется в 17:00 по местному времени на площади Мира. Ожидается, что в нем примут участие порядка 7 тыс. человек.

Митинг проводится по инициативе активистов общественных организаций края. В его проведении принимают участие общественная палата Красноярского края, Красноярский краевой союз организаций профсоюзов, региональное отделение движения Общероссийский народный фронт, национальные культурные автономии, трудовые коллективы края.

В концертной программе прозвучат песни красноярских музыкантов, а в завершении выступит известная группа «Яхонт». По итогам митинга будет принято обращение жителям Крыма от жителей Красноярского края, сообщают организаторы.

Как заявил в беседе с ИА REGNUM председатель совета общественной палаты Алексей Менщиков, 18 марта — великий день в новейшей истории России. «Мы собираемся сегодня на площади, как и год назад, как и два года назад, чтобы отметить дату воссоединения Крыма и города-героя Севастополь со своей исторической гаванью», — сказал он, отметив, что необходимо не только отмечать и поддерживать присоединение Крыма, но и протестовать против националистической политики киевских властей.

Читайте подробнее: Красноярцы отмечают вторую годовщину присоединения Крыма

Митинг в Новосибирске, посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

Новосибирск присоединился к серии праздничных митингов в честь второй годовщины воссоединения Крыма с Россией, которые прошли в пятницу, 18 марта, во многих регионах страны. Мероприятие под девизом «Крымская весна: мы вместе!» прошло в центре города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ни городскими, ни областными властями это событие не афишировалось — официальных приглашений ни те, ни другие не рассылали. Мероприятие было организовано Новосибирским отделением общественной организацией «Офицеры России». И именно общественники накануне приглашали горожан прийти на митинг. В итоге, на площади Ленина собрались представители политических партий, общественники, студенты и неравнодушные горожане — всего по разным оценкам от двух до пяти тысяч человек.

«Крым в нашем сердце!», «Вперед в СССР!», «Я люблю Крым» — такие надписи на плакатах можно было увидеть в руках у пришедших на митинг новосибирцев. Мероприятие началось с гимна России. Продолжилось рассказами о том, что Россия не дала захватить Крым «фашистам» и о том, чем и как сейчас живет полуостров.

«Вместе со всей великой Россией мы демонстрируем единство российского Крыма. Восстановлена политическая справедливость. Крым был, есть и будет с нами!», — сказал руководитель реготделения «Офицеры России» Геннадий Гуляев.

Читайте подробнее: «Крымская весна»: новосибирцы отпраздновали годовщину присоединения Крыма

Митинг в Абакане, посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

Сегодня, 18 марта, на Первомайской площади Абакана состоялся митинг-концерт, посвященный второй годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, мероприятие открылось проведением флешмоба «Мы вместе», в котором приняли участие представители молодежной программы «Альфа», регионального отделения организации «Российские студенческие отряды», «Волонтеры Победы», члены «Молодой гвардии», студенты республиканских вузов.

ИА REGNUM удалось связаться с одним из организаторов мероприятия — руководителем молодежной программы главы Хакасии «Альфа» Марией Шестаковой. По ее словам, митинг-концерт посетили около 3 тысяч человек.

«На празднике было много молодежи. У пришедших был исключительно положительный, позитивный настрой. На открытии молодежь Абакана приготовила красочный флешмоб. Затем начался концерт: солисты филармонии исполняли патриотические песни. Было радостно, празднично и тепло. Это был праздник единения с лозунгами «Мы вместе!» и «Крым наш!». Приехали люди из районов Хакасии», — отметила Шестакова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Добавим, в ходе флешмоба «Мы вместе» сотни молодых волонтеров Хакасии выстроили на площади различные фигуры, символизируя собой многонациональную Россию. Затем молодые люди объединились в один общий круг, тем самым показав единство и величие родной земли.

Читайте подробнее: Жители Хакасии отпраздновали вторую годовщину воссоединения Крыма и России

Митинг в Тюмени, посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

В Тюмени прошел праздничный митинг-концерт «Крымская весна! Мы вместе!», посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Митинг-концерт «Мы вместе», посвящённый второй годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией поддержало около семи тысяч человек.

Организаторами мероприятия стали Тюменский областной Совет профессиональных Союзов, региональный штаб Общероссийского народного фронта, координационный Совет национальных общественных объединений Тюменской области. Они украсили бульвар и сцену, подготовили праздничную программу с выступлениями творческих коллективов и полевой кухней.

Читайте подробнее: В Тюмени проходит праздничный митинг «Крымская весна! Мы вместе!»

Митинг в Санкт-Петербурге, посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

Массовые акции и концертные программы на открытых площадках состоятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 18 марта 2016 года, во вторую годовщину возвращения Крыма и Севастополя в состав России.

В северной столице жителей Петербурга приглашают на митинг-концерт «Крымская весна. Мы вместе!». Он начнется в 17:00 в центре города, на Пионерской площади (станция метро «Пушкинская»).

На митинге выступят представители городских властей, профсоюзов и общественных организаций. В числе участников концертной программы — духовой оркестр Военно-морской академии, ансамбль барабанщиков Drum Time, известные вокальные исполнители.

В городской администрации напоминают, что Санкт-Петербург является куратором столицы Крыма — Симферополя. Одновременно развиваются связи города на Неве и Севастополя, как двух городов российской морской и воинской славы.

В Ленинградской области центром празднования Дня воссоединения Крыма с Россией станет город Кириши. В 15:10 на площади у городской администрации начнется праздничный митинг, в ходе которого будет развернут 20-метровый российский триколор, а в небо запустят воздушные шары.

На мероприятии в Киришах будет присутствовать губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель главы администрации Симферопольского района Крыма Оксана Механичева. Ленобласть является партнером этого крымского района.

Митинг в Всеволожске (Ленинградская область), посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

Гости из Крыма — представители Симферопольского района — в этот день посетят и другие города Ленинградской области — Всеволожск, Выборг, Гатчину, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти. В этих городах, а также в Волхове, Волосово, Бокситогорске и Тихвине состоятся митинги под лозунгами «Россия и Крым. Мы вместе!» и концертные программы.

Читайте подробнее: В День воссоединения Крыма в Петербурге и Ленобласти — митинги и концерты

Праздничное мероприятие в Ставрополе, посвященное двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

В трех городах Ставрополья 18 марта проходят митинги и концерты в честь в честь второй годовщины присоединения Крыма и Севастополя к России. В Ставрополе в митинге приняли участие 1500 человек.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрациях городов, сегодня днем митинг уже состоялся в Пятигорске на площади Ленина. В связи с этим движение транспорта в городе ограничено.

В Невинномысске торжественное мероприятие «Крымская весна. Мы вместе!» проходит в эти минуты на площади перед спортивно-культурным комплексом «Олимп».

Читайте подробнее: В городах Ставрополья проходят митинги в честь воссоединения с Крымом

Праздничное шествие в Севастополе, посвященное двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

В Севастополе масштабно отмечают вторую годовщину воссоединения с Россией — торжества начались в день проведения референдума 16 марта, и охватывают три дня, передает корреспондент ИА REGNUM.

16 марта губернатор Севастополя Сергей Меняйло поздравил активистов Русской весны на местах бывших блокпостов, которые были установлены на въездах в город.

Основные торжества в Севастополе 18 марта, в день подписания договора о вхождении Крымского полуострова в состав России, проходят на площади Нахимова. Празднование началось шествием отрядов самообороны от памятника Екатерине Второй до площади Лазарева. В 2014 году именно отряды самообороны, в которые входили тысячи горожан, стояли на блокпостах и блокировали воинские части ВМС Украины, патрулировали улицы.

Участники Русской весны и руководство города возложили венки к Вечному огню у Мемориала героической обороне Севастополя.

«Сегодня для Севастополя, как и для граждан России — святой праздник, со слезами радости. Пришло осознание тех процессов, которые могли быть, если бы не то решение, которое было принято президентом РФ. Вооруженные силы России и Черноморский флот обеспечили мирное возвращение домой. А севастопольцы показали сплоченность, каждый севастополец сделал все, чтобы мы вернулись домой», — сказал губернатор Сергей Меняйло.

Городская программа празднования включает проведение молодежного флешмоба, выступления юных спортсменов и акции «От Русской весны к русской Мечте» с установкой художественной композиции «Дерево мечты». На площади Нахимова представлены выставки народных промыслов и ремесел, пройдут мастер-классы.

Весь день на концертных площадках будут проходить выступления творческих коллективов Севастополя. Вечером на площади Нахимова состоится концерт Сергея Скачкова (группа «Земляне»), Юрия Лозы и рок-группы «Маша и медведи». Праздник завершится фейерверком.

Читайте подробнее: Севастополь отмечает вторую годовщину вхождения в состав России

Митинг в Севастополе, посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

Командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко поздравил севастопольцев с днем воссоединения Крыма с Россией. «Это наша Победа, и ее никто у нас не отнимет! Севастополь и Черноморский флот были едины, и так будет всегда!», — заявил 18 марта на площади Нахимова в Севастополе командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Севастопольцы! Два года назад совершилось одно из величайших событий последнего времени — Севастополь и Крым вошли в состав России. Тогда миллионы россиян во всех уголках поддерживали то, что происходило у нас. То единство, которое было по всей стране, обеспечило наш выбор и мы скандировали «Мы вместе!», — сказал Витко. — Слова «Севастополь — Крым — Россия!» разлетелись по всей стране и запомнятся на всю жизнь».

«Я вас поздравляю с этим праздником! Это наша Победа, и ее никто у нас не отнимет! Севастополь и Черноморский флот были едины. И так будет всегда!» — сказал адмирал Александр Витко.

Читайте подробнее: «Единство россиян обеспечило выбор жителей Крыма»

Митинг в Черкесске, посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

Первый межрегиональный телемост связал журналистов Карачаево-Черкесии и Крыма. Его организовали в преддверии второй годовщины вхождения республики Крым в состав Российской Федерации телеканал «Архыз 24» и телерадиокомпания «Крым» совместно с республиканским информационным агентством «Карачаево-Черкесия».

В прямом эфире журналисты двух субъектов России поговорили о том, как изменилась жизнь на полуострове спустя два года после вхождения Крыма в состав России, обсудили вопросы сотрудничества Карачаево-Черкесии и Крыма в социальной, экономической, туристической и культурных сферах.

Были затронуты и профессиональные вопросы. Представители ТРК «Крым» пригласили журналистов телеканалов «Архыз 24» и РИА «Карачаево-Черкесия» приехать на полуостров, чтобы получить возможность лично обменяться профессиональным опытом, а также своими глазами увидеть: как изменилась республика, после вхождения в состав России.

«Крымчане приобрели уверенность в завтрашнем дне. Теперь мы знаем, что мы — не просто маленькая точка на карте планеты, а часть огромной страны, огромной державы. Понимаете, когда очень долго живешь в доме у мачехи, а потом возвращаешься к родной маме, которая и обнимет, и приголубит, и слово доброе скажет — наверное, это самое удачная аналогия к тому, что мы сейчас испытываем», — приводит слова генерального директора ТРК «Крым» Екатерины Козырь РИА «Карачаево-Черкесия».

В митинге приняли участие 3800 человек.

Читайте подробнее: Журналистов Карачаево-Черкесии и Крыма связал телемост

В Архангельске, как и по всей стране, сегодня отмечают вторую годовщину воссоединения Крыма с Россией. На площади перед областным театром драмы собралось более 500 архангелогородцев. Мероприятие началось с флешмоба. Активисты и общественники выстроились в форме слова «Крым», передает корреспондент ИА REGNUM.

После флешмоба начался митинг-концерт, в котором приняли участие творческие коллективы города.

«Два года назад Крым и Севастополь стали неотъемлемой частью России. Мы — одна страна. Впереди у нас общее светлое будущее. И пусть этот знаменательный день всегда будет примером единства и сплочённости нашего народа!», — сказала в своем выступлении председатель федерации профсоюзов Архангельской области Алла Собашникова.

Напомним, 18 марта 2014 года в Кремле Владимир Путин и представители полуострова подписали договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Историческому событию предшествовал референдум, на котором абсолютное большинство крымчан и севастопольцев проголосовали за воссоединение.

Читайте подробнее: Архангельск отметил концертом годовщину воссоединения Крыма с Россией

На Манежной площади Владикавказа собрались сотни жителей Северной Осетии, которые пришли на митинг-концерт, чтобы отметить вторую годовщину воссоединения Крыма и города Севастополя с Россией, передает 18 марта корреспондент ИА REGNUM.

Митинг, организованный общественными и молодежными организациями республики стал главным событием празднования и собрал представителей разных возрастов и политических взглядов. С оценкой значимости Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, занимающего особое место среди государственных праздников современной России, на митинге выступили известные в Северной Осетии общественные деятели. Все они отметили важность мероприятия и подчеркнули значимость проведенных два года назад в Крыму и Севастополе референдумов о воссоединении со своей исторической родиной.

Торжества в РСО-Алания начались в школах проведением тематического открытого урока, в ходе которого была подчеркнута важность состоявшегося два года назад подписания договора о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Значимость этого дня подтвердила и выставка «Крым в истории России», организованная Архивной службой республики. Презентация выставки состоялась на научной конференции в актовом зале Национальной научной библиотеки. Историко-документальная выставка, подготовленная на основе документов Архивного фонда РСО-Алания, отражает основные исторические вехи становления взаимоотношений России и Крыма.

Читайте подробнее: В Северной Осетии отмечают вторую годовщину воссоединения Крыма с Россией

В митинге-концерте, который был посвящен второй годовщине воссоединения Крыма и России, в Тамбове приняли участие от 10 до 12 тысяч человек. Как сообщила ИА REGNUM организатор митинга член штаба регионального отделения ОНФ в Тамбовской области Ирина Тен, митинг прошел в Тамбове на площади Ленина.

На митинге выступили представители различных общественных организаций и органов власти. Так, со словами поддержки Крыма к тамбовчанам обратились атаман Тамбовского Отдельского казачьего общества Владимир Векленко, доверенное лицо президента РФ Валерий Петров, а также другие известные в Тамбове люди и обычные горожане.

«Несмотря на то, что провокаторы пытаются зародить в российском обществе мысль о том, что Крым был присоединен незаконно, на самом деле, это не так. Я была участником форума «Таврида» в 2014 году и я общалась с местными жителями. Я видела, во-первых, надежду их на то, что присоединение поспособствует улучшению экономической ситуации, социального положения людей. Поэтому я однозначно могу сказать, что не было никакого насильственного присоединения, крымчане были очень этому рады», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Ирина Тен.

Читайте подробнее: Годовщину воссоединения Крыма и России отпраздновали 10 тыс. тамбовчан

Митинг в Ижевске, посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

На митинг, посвященный второй годовщине референдума и вхождения Крыма и Севастополя в состав России, который состоялся на центральной площади Ижевска, пришло около 5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

Инициатива проведения мероприятия в Ижевске принадлежит представителям республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

Перед участниками митинга выступили: сопредседатель Общероссийского народного фронта в Удмуртии, заместитель председателя Общественной палаты республики Алексей Шепталин, председатель Ассамблеи народов Удмуртии, директор Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН Алексей Загребин, президент Всеудмурсткой ассоциации «Удмурт Кенеш» Татьяна Ишматова, заместитель председателя Союза офицеров республики, ветеран флота Фанавий Нургалиев, ректор Ижевской медицинской академии Николай Стрелков, председатель отряда поисковиков республиканской молодежной общественной организации «Долг» Фаиль Ибрагимов.

По информации пресс-службы регионального отделения «Единой России», выступавшие говорили о том, что «с возвращением Крыма в состав России начался новый этап в развитии страны, с которым все ее жители связывают свои надежды на благополучие и достойное будущее». Происходящие на Украине события отчетливо показали, что это было абсолютно правильное решение. В ходе мероприятия выступавшие отмечали, что Крым неразрывно соединен с Россией глубокими историческими корнями, культурным наследием и общими традициями.

Читайте подробнее: На митинг в честь присоединения Крыма в Ижевске пришли около 5 тысяч человек

Митинг в Нальчике, посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

Жители Кабардино-Балкарии собрались на митинг-концерт «Мы вместе!», посвященный второй годовщине воссоединения Крыма с Россией. На площадь Абхазии в Нальчике пришли более тысячи представителей трудовых и творческих коллективов, мастера искусств, школьники и студенты.

Собравшиеся заслушали видеообращение главы Крыма Сергея Аксенова, в котором он благодарит весь многонациональный российский народ за поддержку. Напомнив слова президента России Владимира Путина о том, что после воссоединения с Крымом и Севастополем Россия заявила о себе как сильное и самостоятельное государство, Аксенов сказал: «Крым — часть огромной и дружной российской семьи! Мы вместе — навсегда!». В митинге приняли участие около 5000 человек.

С трибуны митинга выступили председатель Союза «Объединения организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской республики» Фатимат Амшокова, руководитель филиала Фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид» Марат Анаев, заместитель руководителя региональной общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Владимир Абаноков. Все они говорили о значении событий «Крымской весны» в целом для России.

Об историческом значении воссоединения Крыма и Севастополя с Россией высказался сегодня глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. «18 марта 2014 года Владимир Путин подписал Межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Народ Кабардино-Балкарии, как и всей нашей страны, с воодушевлением встретил это важнейшее по своим масштабам историческое событие. Сегодня в Нальчике представители трудовых и творческих коллективов, мастера искусств, как и два года назад, заявляют о своей солидарности с жителями полуострова, который стал и уже навсегда, частью Российского Государства», — написал на своей странице в Instagram руководитель республики.

Читайте подробнее: Юрий Коков: Народ Кабардино-Балкарии солидарен с жителями Крыма

В Костроме на площади Мира 18 марта состоялся митинг, посвященный второй годовщине возвращению Крыма в состав России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, на мероприятие пришли более пяти тысяч человек — представители трудовых коллективов Костромы, студенты, ветераны, руководители города и области.

Митинг, на котором выступавшие еще раз подчеркнули историческую важность возвращения полуострова в состав России, завершился выступлением муниципального творческого коллектива «Дебют».

По словам сопредседателя регионального отделения Общероссийского народного фронта в Костромской области Елены Лушиной, на мероприятии царила действительно доброжелательная, праздничная атмосфера. «В других городах есть, наверное, люди, которые до сих могут быть не согласны с тем, что два года назад произошло возвращение Крыма в Россию, что повлечет за собой это событие, потому что совершенно очевидно, что просто такие вещи в мире не происходят… Но в Костроме диаметрально противоположных мнений о этому вопросу не существует. Вообще вокруг этого события все это продолжает обсуждаться, и я думаю, что костромичи едины в своем мнении. У нас нет групп, которые отрицали бы или сомневались в том, что это случилось правильно», — рассказала она корреспонденту ИА REGNUM.

Елена Лушина отметила, что на митинге прозвучала важная мысль: дело не только в том, чтобы каждый год праздновать воссоединение с Крымом, но и пойти дальше, приложить все усилия, чтобы крымчане интегрировались в российскую действительность, могли почувствовать, что на самом деле вернулись «домой». Каждый человек может что-то сделать для Крыма — личное участие не должно заканчиваться на том, чтобы выходить на митинг раз в год, оно должно подтверждаться делами.

Читайте подробнее: В Костроме «Крымскую весну» встретили митингом и праздничным концертом

Митинг в Брянске, посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

В митинг-концерте, посвященном второй годовщине воссоединения Крыма и России, в Брянске приняли участие 15 тысяч человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Брянской области, мероприятие прошло на площади Воинской Славы у Кургана Бессмертия. Отпраздновать воссоединения пришли представители общественных организаций, различных политических партий и трудовых коллектива города.

Перед собравшими выступили герой России Александр Постоялко, председатель Федерации профсоюзов Брянской области Ольга Полякова, председатель Брянской региональной общественной организации поискового объединения «Возрождение» Алексей Екимцев и другие известные в Брянске люди.

«Особую гордость я испытываю за воинов наших Вооруженных Сил. В Российской Армии никогда не делили солдат по национальному признаку: все были равны в своей священной обязанности защищать Родину. И сегодня такое же чувство единства и общности охватывает всех россиян в поддержке Крыма и Севастополя», — сказал Александр Постоялко.

Как сообщил ИА REGNUM один из участников митинга, ректор Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского и председатель Общественной палаты Брянской области Андрей Антюхов, на митинг-концерте было очень много молодых людей, что показывает, что молодым не безразлично, каким будет завтрашний день: будем ли мы жить в добрых единогосударственных отношениях или люди будут по разные стороны барррикад.

Читайте подробнее: В Брянске в любви к Крыму признались 15 тысяч человек

Митинг в Волгограде, посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

В Волгограде, как и многих городах России, праздную очередную — вторую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В митинге-концерте «Крымская весна! Мы вместе», который состоялся сегодня на площади Павших Борцов в центре города-героя, приняли участи более 9 тыс. горожан и гостей областного центра, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта. Среди собравшихся — ветераны Великой Отечественной войны, руководство города и области, представители общественных организаций, молодежных объединений, партий, трудовых коллективов, религиозных конфессий.

Инициатором проведения митинга выступило Волгоградское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Торжественный митинг-концерт открыл ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, участник освобождения Севастополя Евгений Рогов: «Благодаря единству и сплоченности нам удалось освободить мир от фашизма. Все народы нашей Российской Федерации приветствуют вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Крым был, есть и будет частью Российской Федерации. В нашем единстве — залог процветания и величия государства. С победой!».

«Это для нас всенародный праздник. Воссоединение России с Крымом и Севастополем — это историческая необходимость. И мы рады, что уже второй год Крым и Севастополь находятся в составе нашей страны. Надо помнить, что недаром несколько раз в истории мы отстаивали Севастополь: он был и будет всегда наш», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM фронтовик.

Читайте подробнее: Свыше 9 тысяч волгоградцев отметили вторую годовщину воссоединения с Крымом

Митинг в Тюмене, посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

В Петербурге прошел массовый митинг «Крымская весна. Мы вместе!», посвященный второй годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Как сообщает с места событий корреспондент ИА REGNUM, на Пионерской площади в центре города собрались более полутора тысяч человек — студенты, представители молодежных и общественных организаций, сотрудники различных предприятий, простые горожане.

Также в акции участвуют активисты партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия», «Молодой гвардии Единой России», Общероссийского народного фронта, профсоюзов и других общественных структур.

В числе участников митинга — губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Заксобрания Вячеслав Макаров, депутаты, чиновники Смольного, творческие и общественные деятели.

Участники митинга пришли с плакатами, на которых чаще всего можно встретить лозунги «Крым — Россия. Мы вместе!», «Спасибо Путину за Крым и Севастополь», «Я люблю Крым», «18 марта — день национальной гордости». Один из участников акции держит плакат с карикатурой на Барака Обаму и лозунгом «Руки прочь от Киевской Руси!».

По окончании митинга на площади состоится праздничный концерт. В составе концертной программы заявлены духовой оркестр Военно-морской академии, ансамбль барабанщиков Drum Time, известные вокальные исполнители.

Читайте подробнее: Митинг в честь воссоединения Крыма с Россией проходит в центре Петербурга

В Саратове состоялся митинг «Мы вместе!», посвященный второй годовщине воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие, в котором приняло участие около 7 тыс. человек, прошло на Набережной космонавтов у памятника Юрию Гагарину. Среди участников митинга был саратовский губернатор Валерий Радаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выступая с трибуны, организаторы митинга сравнили возвращение Крыма в состав России с Победой в Великой Отечественной войне. Крым навсегда с Россией, у нас общая история, единые корни, одна страна, обратился к собравшимся губернатор.

«Традиции братства роднят нас столетиями. Они нерушимы и выдержат любой натиск. Население полуострова и всей страны стало жить едиными заботами и задачами», — сказал Радаев, подчеркнув, что Саратовскую область и Крым, город Севастополь связывают давние дружеские связи, которые только крепнут со временем.

Отметим, накануне Валерий Радаев выступил с комментарием о сотрудничестве Саратовской области с Крымом. В частности, глава региона сказал: «Мы уже поставляем в Крымский федеральный округ саратовское стекло, энгельсские троллейбусы, холодильное оборудование, приборную продукцию и намерены расширять наше торгово-экономическое сотрудничество. Наш регион продолжает шефство над прославленной 810-й бригадой морской пехоты Черноморского флота, где проходят службу и саратовцы».

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Митинг в Магасе (Ингушетия), посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

Сегодня Ингушетия вместе со всей Россией празднует вторую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Вместе с этим значимым для всех граждан Российской Федерации событием жители республики отмечают еще одну знаменательную дату — 246-летие добровольного вхождения Ингушетии в состав России.

Площадь перед муниципальным домом культуры в городе Назрани празднично украшена. На митинг собрались около пяти тысяч человек: учащиеся школ и вузов, сотрудники министерств и ведомств, работники предприятий. В руках у них плакаты: «С праздником, Ингушетия и Крым!», «Я люблю Россию, Ингушетию, Крым!» «Один народ — единая страна!», «18 марта — день национальной гордости». Выступающие на митинге единодушно отмечают огромное значение произошедших два года назад событий для Крыма, для всей России.

Не менее важным этот день является и для всех жителей Ингушетии. 246 лет назад — 17−19 марта 1770 года — вблизи селения Ангушт произошел исторический факт — подписание Договора о добровольном вхождении Ингушетии в состав России. Это событие определило дальнейшую судьбу Ингушетии, способствовало ее политическому, экономическому и культурному развитию. И сегодня Ингушетия — полноправный субъект Российской Федерации. Ингуши всегда с одобрением вспоминают решение своих предков о воссоединении с Россией. С трибуны сегодняшнего митинга об этом говорили все его участники.

С 246-летием вхождения в состав России поздравила жителей республики председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. «Судьба вашего прекрасного региона неразрывно связана с судьбой России: почти два с половиной века Ингушетия является ее надежной опорой и крепким форпостом, жители республики неоднократно доказывали верность государству, проявляя героизм и мужество в войнах», — говорится в телеграмме спикера парламента.

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Митинг в Томске, посвященный двухлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

В Томске состоялся митинг, посвященный воссоединению России и Крыма, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам вице-спикера думы Томска Ирины Евтушенко, праздничное мероприятие объединило всех жителей Томска вне зависимости от их партийной принадлежности.

«Несмотря на холод, я мысленно вернулась на два года назад и вспомнила свои переживания», — отметила Ирина Евтушенко. По ее словам, волнение, которое испытывали томичи тогда, было колосальным: «Наш, российский Крым, вернулся назад! Мы вместе и мы едины!».

В своем выступлении она отметила актуальность вопросов обеспечения безопасности. По ее словам, перед собравшимися выступили представители епархии, Общероссийского народного фронта.

По словам вице-спикера гордумы, люди вышли на митинг с плакатами в поддержку россиян. «Мы понимали, что будет тяжело, но бросить мы никого не можем, как не бросаем своих детей и своих близких», — отметила Ирина Евтушенко.

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В Москве прошел митинг-концерт, посвященный двухлетию вхождения Крыма в состав России. Люди заполнили не только Васильевский спуск, где установлена сцена, но и Москворецкий мост и прилегающие улицы. В концерте приняли участие известные российские политики и популярные артисты. Завершится праздник масштабным салютом. Ровно год назад на аналогичный концерт-митинг собрались порядка 90 тысяч человек, передает НТВ.

18 марта в митинге на Васильевском спуске приняли участие 100 тысяч человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Таким образом, количество участников, обозначенное в заявке на проведение митинга, было превышено в 10 раз.

Владимир Путин поздравил жителей России со втором годовщиной воссоединения с Крымом с мостового перехода в Керчь. Выступление президента транслировали в прямом эфире с экранов, установленных на Васильевском спуске в Москве, где в данный момент проходит митинг-концерт «Мы вместе», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником, с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Это исторической справедливости ждали без всякого преувеличения и думали об этом миллион людей, и это произошло благодаря свободному волеизъявлению крымчан и севастопольцев на референдуме два года назад. Теперь, когда мы вместе, мы еще больше можем сделать. Сейчас я поздравляю вас с масштабной большой стройки мостового перехода в Керчь. Это действительно нужная, большая работа, которая будет завершена к концу 2018 года. Это будет еще одним символом нашего единства и с Крымом и с Севастополем, наших возможностей. Мы будем идти вместе, уверенно и только вперед», — заявил президент.

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