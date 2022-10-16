Валентин Балашов

Автор

Родился 27 сентября 1962 г. в Мурманске. В 1982 г. закончил Мурманское мореходное училище им. И.И. Месяцева, в 1988 г. Мурманское высшее инженерное морское училище им. Ленинского комсомола. Инженер-судоводитель. Работал на судах рыбопромыслового флота производственного объединения «Мурманрыбпром». С 1992 по 2002 г. - генеральный директор внешнеэкономического объединения «Внештерминал». В 2002 г. назначен на должность заместителя генерального директора ФГУП «Мурманский морской рыбный порт». С 2005 по 2007 г. - начальник отдела развития прибрежного рыболовства департамента рыбной промышленности Мурманской области. В 2007 г. назначен на должность руководителя Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (обеспечение работы российских рыбопромысловых судов в морях Атлантического океана, годовой объём добычи рыбы - более 1 млн тонн, 20% от общероссийского). С 2008 по 2012 г. - сопредседатель Постоянного Российско-Норвежского комитета по вопросам управления и контроля за рыболовством, представитель Российской Федерации в Международной Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО). С 2014 г. по настоящее время - руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна.