Недавно миру были представлены «Предложения НОРЕБО по долгосрочному развитию рыбной отрасли России». Кто не знает. НОРЕБО — это группа российских юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере рыбного хозяйства. Владелец Виталий Орлов. Учитывая место НОРЕБО в рыбной отрасли, не будет преувеличением сказать, что публике показан «проект новой рыбной конституции» России (в версии крупного рыбопромышленника).

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный промысел

В бизнесе не принято тратить время на лирику, поэтому в предложениях отсутствуют принятые при подготовке документов с подобными общенациональными названиями разделы: цель и задачи развития рыбного хозяйства России, отраслевые целевые показатели и социально-экономические последствия. НОРЕБО сразу переходит к делу — конкретно.

Что такое плохо

Плохо эксплуатировать рыбопромысловые суда возрастом свыше 15−35 лет, в зависимости от размера судна (тоннажа), а государству выдавать таким судам разрешения на осуществление рыболовства. Плохо использовать для рыболовства рыбопромысловые суда иностранной постройки. Плохо на рыбопромысловом судне не производить рыбную продукцию «глубокой переработки» (филе или производные из филе, такие как сурими или продукция с добавленной стоимостью). Плохо производить рыбную продукцию на береговом рыбоперерабатывающем предприятии, не принадлежащем рыбодобывающей компании, эксплуатирующей свои суда. Совсем плохо с 2034 года производить рыбную продукцию с низкой степенью переработки (разделанная рыба или неразделанная рыба).

Norebo.ru Добыча рыбной продукции

Что такое хорошо

Хорошо закреплять квоты для рыбопромысловых судов и/или под строительство на российских судостроительных заводах таких судов. При этом совсем хорошо срок предоставления квоты увязать со сроком эксплуатации рыбопромыслового судна с даты постройки в зависимости от размера судна (тоннажа): для малотоннажных судов — 15 лет, для среднетоннажных — 25 лет, для крупнотоннажных — 35 лет. Хорошо с 2022 года государству выдавать разрешения на осуществление рыболовства, ограничив срок эксплуатации рыбопромысловых судов, осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Cуда, достигшие предельного возраста (см. пункт выше), в течение 10 лет с даты достижения предельного возраста (но не позднее 31 декабря 2033 года) должны быть заменены на суда, построенные на территории Российской Федерации. Хорошо с 2034 года государству выдавать разрешения на осуществление рыболовства только на рыбопромысловые суда, построенные на территории Российской Федерации. Хорошо в договоре о закреплении квоты государству предусматривать обязательства пользователя водными биологическими ресурсами осуществлять рыболовство по выделенным квотам с использованием конкретного рыбопромыслового судна. Хорошо в 2033 году при закреплении за судовладельцами (пользователями водными биоресурсами) квот трески, пикши и минтая государству предусмотреть в договоре обязательство производить на судне (в зависимости от размера судна) рыбную продукцию «глубокой переработки» (филе или производные из филе, такие как сурими или продукция с добавленной стоимостью), либо обязательство переработки уловов на береговом рыбоперерабатывающем предприятии, принадлежащем судовладельцу (пользователю водными биоресурсами), на территории Российской Федерации. Хорошо с 2033 года государству заключать договоры о закреплении квот за судовладельцами (пользователями водными биоресурсами), исходя из фактической загрузки имеющихся у них на праве собственности судов рыбопромыслового флота, сроком на 15, 25 или 35 лет, в зависимости от размеров судов (тоннажа). Хорошо государству предусмотреть с 2033 года (в другом месте предложений с 2025 года) существенно повышенный сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов при производстве рыбной продукции с низкой степенью переработки (разделанная рыба или неразделанная рыба).

В предложениях НОРЕБО также изложены некоторые мысли по организации контроля и наказания судовладельцев (пользователей водными биоресурсами), включая случаи, когда «пользователь будет вынужден продать свой бизнес» (выдержка из предложений).

norebo.ru Рыбная продукция

Что эти «хорошо» значат для рыбной отрасли России (основное)

1. Увязанный со сроком эксплуатации рыбопромыслового судна (с даты постройки в зависимости от размера судна (тоннажа):

малотоннажные суда — 15 лет;

среднетоннажные суда — 25 лет;

крупнотоннажные суда — 35 лет.

Различный срок предоставления квот (договор с государством) ставит в неравное положение российских судовладельцев (пользователей водными биоресурсами), дискриминационно деформируя расчет капитализации рыбодобывающих компаний в зависимости от:

размера судов (тоннажа);

видов рыболовства и расстановки судов по районам промысла;

видов рыбной продукции;

рынков сбыта рыбной продукции.

Срок договора с государством — это принципиально важное условие для бизнеса при работе с финансово-кредитными организациями.

2. Предложение государству с 1 января 2034 года выдавать разрешения на осуществление рыболовства только на рыбопромысловые суда, построенные на территории Российской Федерации, поднимает отраслевой вопрос — что делать рыбопромышленникам с современными крупнотонажными и среднетоннажными судами, купленными или построенными за границей, как минимум после 2010 года и 2015 годов, соответственно. И с рыбопромысловыми судами, строящимися в настоящее время на иностранных верфях.

3. Закрепление в договоре с государством квоты за конкретным рыбопромысловым судном предполагает решение вопроса об освоении (вылове водных биоресурсов) выделенной квоты в случаях временного вывода из эксплуатации (ремонт) или кораблекрушения данного судна.

4. Закрепление в договоре с государством с 2033 года квот трески, пикши и минтая в зависимости от размера судна (тоннажа), с обязательством судовладельца (пользователя водными биоресурсами) производить на судне рыбную продукцию «глубокой переработки» (филе или производные из филе, такие как сурими или продукция с добавленной стоимостью), либо с обязательством переработки на береговом рыбоперерабатывающем предприятии, принадлежащем судовладельцу (пользователю водных биоресурсов), ведет к существенному снижению на внутреннем рынке России объемов относительно недорогой и востребованной населением рыбной продукции из данных видов рыб (рыба мороженая, потрошеная, обезглавленная).

Валентин Балашов ИА REGNUM Цены на филе трески и минтая

5. Предложение государству с 2033 года заключать договоры о закреплении квот за судовладельцами (пользователями водных биоресурсов), исходя из фактической загрузки имеющихся у них на праве собственности судов рыбопромыслового флота сроком на 15, 25 или 35 лет (в зависимости от размеров судов), имеет далеко идущие последствия. В предлагаемой НОРЕБО версии это ведет к:

серьезному сокращению малотоннажного и среднетоннажного рыбопромыслового флота, работающего в исключительной экономической зоне Российской Федерации и во многом обеспечивающего потребности внутреннего рынка;

уменьшению числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере морского рыболовства;

сокращению рабочих мест в рыбной отрасли некоторых удаленных приморских субъектов Российской Федерации;

росту цен на рыбную продукцию на внутреннем рынке.

В данной ситуации возможна ведь и другая версия, другой государственный подход — в 2033 году сначала по полной «загрузить квотами» на вылов рыбы (донные виды) малотоннажный и среднетоннажный флот для работы в исключительной экономической зоне Российской Федерации для обеспечения потребностей внутреннего рынка (как это было в Советском Союзе), а потом уже обеспечить квотами мощный крупнотоннажный флот. И отправить этот флот в дальние районы Мирового океана — ловить анчоусов и сардинопсов, криль антарктический, а заодно укреплять международное сотрудничество в области рыболовства, экономические и политические отношения России со странами Южной Америки. В 2033 году, действительно, многое может произойти, крупнотоннажный рыбопромысловый флот понадобится.

6. Применение с 2033 или с 2025 года повышенного сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов при производстве рыбной продукции с низкой степенью переработки (разделанная рыба или неразделанная рыба) в первую очередь ведет к снижению рентабельности малотоннажных и среднетоннажных судов, не имеющих судовых фабрик по производству рыбного филе, осуществляющих промышленное и прибрежное рыболовство. Это в свою очередь стимулирует рост цен на пока еще относительно недорогую и востребованную населением мороженую и охлажденную рыбу (не филе), доставляемую этими судами в российские морские порты.

Приоритеты предложений НОРЕБО

В основу предложений НОРЕБО по долгосрочному развитию рыбной отрасли России заложены два приоритета.

norebo.ru География холдинга НОРЕБО

Первый — это строительство крупнотоннажного рыбопромыслового флота, которому нужно выделить квоты на вылов белой рыбы (треска, пикша и минтай) для полной производственной загрузки в течение года.

Второй — это производство из уловов указанных видов водных биоресурсов рыбной продукции «глубокой переработки» (филе или производные из филе, таких как сурими или продукция с добавленной стоимостью).

В определенной мере эта производственная траектория уже реализуется в России. На результаты можно посмотреть.

В супермаркете одной из крупных продуктовых торговых сетей в городе Мурманске (рядом Баренцево море с треской) цена на фирменное филе трески от НОРЕБО в пересчете на килограмм составляет 1750 рублей (со скидкой), на филе минтая почти 800 рублей за килограмм (со скидкой).

Norebo.ru Береговая фабрика в Мурманске

Однако, пока еще в рыбной отрасли России остались квоты на треску, пикшу и минтай для малотоннажных и среднетоннажных судов, принадлежащих субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере морского рыболовства. Именно эти рыбодобывающие организации во многом обеспечивают внутренний рынок относительно недорогой рыбной продукцией из российских уловов, в том числе рыбным филе из белой рыбы с ценами почти в два раза ниже, чем цены НОРЕБО.

«Что хорошо для «Дженерал моторс», хорошо для Америки»

Не акцентируя внимание на многочисленных повторах и отсутствии запятых в предложениях НОРЕБО по долгосрочному развитию рыбной отрасли России («предлагаемых новеллах» — из предложений), можно сделать предварительный вывод.

Предложения имеют экспортно ориентированный характер и несут угрозу внутреннему рынку доступной для российского населения массовой рыбной продукции из трески, пикши и минтая: рыба мороженая, потрошёная, обезглавленная; относительно недорогое рыбное филе из этих видов рыб. Предложения направлены на укрепление нормативно-правовых условий для продолжения фактической монополизации (монополия на квоты) рыбной отрасли России крупными частными организациями, строящими крупнотоннажный рыбопромысловый флот, ориентированный на производство рыбной продукции «глубокой переработки», в основном для реализации на экспорт. Предложения имеют дискриминационный характер по отношению к хозяйствующим субъектам, работающим для внутреннего рынка России, эксплуатирующим малотоннажный и среднетоннажный рыбопромысловый флот. Предложения в недостаточной мере учитывают социально-экономические интересы удаленных приморских субъектов Российской Федерации. Предложения игнорируют потребительские нужды в рыбопродуктах большинства жителей страны.

Предложения по долгосрочному развитию рыбной отрасли России от частного рыбопромышленного холдинга НОРЕБО написаны в целях создания благоприятных условий для обеспечения финансовогоблагополучия НОРЕБО. Россия тут ни при чем.

Что хорошо для народа — хорошо для России

В 2020 году потребление рыбных продуктов в стране в товарном весе не превысило 14,4 кг на одного человека. Минздрав России в целях укрепления здоровья детского и взрослого населения установил в 2016 году отвечающий современным требованиям здорового питания рекомендованный объём потребления рыбных продуктов — 22 кг/чел/год (в товарном весе).

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство здравоохранения РФ

В этой связи в период обострившейся кабинетной борьбы «олигархов с длинными судами» за право на рыбное сырье (квоты) правительству Российской Федерации имеет смысл посмотреть на эту «историю» с точки зрения общественной реакции на ситуацию на отечественном рынке пищевых продуктов.

Треска «глубокой переработки» по 1750 рублей за килограмм у большинства российских граждан радости не вызывает. Да и филе минтая по 800 рублей за кило пробуждает чувство презрения и внутреннего протеста. Люди не понимают, что происходит с рыбой. Свои эмоции они адресуют власти.

В то же самое время в недавно подписанных правительственных отраслевых стратегиях до сих пор отсутствует целевой показатель ежегодного объема продукции первичной разделки уловов (общая цифра с разбивкой в перечне видов водных биоресурсов) для поставки на внутренний рынок Российской Федерации.

А ведь чуть более десяти лет назад в «Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года» (утверждена Приказом Федерального агентства по рыболовству от 30 марта 2009 г. N 246) подробно изложен раздел «Формирование развитого внутреннего рынка рыбной продукции и его эффективной функциональной инфраструктуры». В 2009 году было определено целевое размещение объемов вылова водных биоресурсов.

Объем рыбной продукции (в товарном весе) из собственного рыбного сырья первого предъявления, направляемый на потребление населением, в 2020 году правительством В. В. Путина планировался почти 4 млн тонн (3976 тыс. тонн).

Отраслевым регулятором предусматривались объемы отечественного рыбного сырья, обеспечивающего рекомендованные Минздравом России нормы ежегодного потребления рыбных продуктов на душу населения (в товарном весе). В рыночных условиях государством планировались регулирующие экономику рыбной отрасли нормативные правовые акты, стимулирующие в первую очередь развитие внутреннего рынка производства и потребления рыбных продуктов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рыба в магазине

Что произошло в последние годы? Российское государство окончательно превратилось в «сервис-приложение» для экспортно ориентированных рыбных олигархов? Тогда правительству нужно признать это публично и честно сказать гражданам, что рыба вам не по зубам, дорогие россияне, — «но вы держитесь».