Дмитрий Ермаков

Автор

Получил диплом авиаинженера в МАТИ (Москва). Работал пишущим журналистом в 2004-13 гг., затем переключился на язык визуальной журналистики. Cотрудничал с Русской службой BBC, Roads and Kingdoms, Russia Beyond, «Русским репортером», Greenpeace, Росатомом, Правительством Москвы и др. Сейчас специализируется на долгосрочных фотопроектах. В своих историях Дмитрий работает с культурными кодами России, ее народами и сообществами. Исследует темы существующих в России современных и древних мифов. Комбинирует в своих работах документальную и арт-фотографию. Дмитрий – в числе победителей и шортлистах ряда международных конкурсов (Les Boutographies, Eastreet 4, Photometria). Участник выставок и фестивалей в России и Европе. <a href=https://dmitryermakov.photo/ target=_blank >dmitryermakov.photo</a>