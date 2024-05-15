Действующий премьер Испании Педро Санчес — лидер правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). В 30-е годы прошлого века, во времена Республики, эта партия была основой «Народного фронта», была на переднем крае борьбы с фашизмом, и ратовала за дружбу с Москвой.

Ministry of the Presidency Санчес объявляет о состоянии тревоги 13 марта 2020

Нынешние «рабочие социалисты» послушно следуют в фарватере политики Вашингтона и Лондона — и если в палестинском вопросе позволяют себе фрондёрство, то неонацистский киевский режим поддерживают неукоснительно.

Педро Санчес Перес-Кастехон (в испанских именах традиционно плюсуются две фамилии — по отцу и по матери) родился в 1972 году за три года до финала диктаторского режима Франсиско Франко, в обеспеченной семье государственных служащих.

Семья жила в престижном мадридском районе Тетуан (названном в честь победы колониальных войск под одноимённым марокканском городе), в доме на улицей, названной в честь команданте Сориты — известного авиатора и офицера-франкиста. О каких-либо левых или оппозиционных настроениях в семье Санчесов-Перес-Кастехонов ничего не известно. Отец, Педро Санчес-старший, занимал ответственные должности в министерстве культуры, позже был владельцем компании по производству промышленной упаковки, мать — сеньора Магдалена Перес-Кастехон трудилась в системе соцзащиты.

Как правило, в биографиях европейских мейнстримных политиков упоминается членство в молодежных организациях парламентских партий. У Санчеса «комсомольского» этапа не было. Известно, что в школьные годы он ходил на курсы спортивного брейк-данса в богатом районе — который по старой памяти назывался районом проспекта Генералиссимуса (Франко). В колледже и университете будущий премьер всерьёз занимался баскетболом — по программе, организованной мадридским баскетбольным клубом CB Estudiantes.

Marta Jara Педро Санчес после победы на праймериз PSOE поет La Internacional

В ИСРП Санчес вступил только тогда, когда ему перевалило за двадцать. На решение студента престижного Мадридского университета Комплутенсе повлияла очередная победа на всеобщих выборах Фелипе Гонсалеса. Переизбранный в 1993 году Гонсалес был первым премьером Испанского королевства от социалистической партии. Но он был не первым главой правительства Испании от ИСРП.

Первым этот пост занимал Франсиско Ларго Кабальеро, премьер-министр Испанской республики в годы Гражданской войны 1936-39 годов. Ларго Кабальеро возглавлял кабинет Народного фронта, в которое входили и коммунисты во главе с Долорес Ибаррури.

Принципиальный антимонархист Кабальеро призывал к углублению революции, к установлению диктатуры пролетариата, и разумеется, к беспощадной борьбе с фашизмом — т.е. с националистами Франко и поддерживавшими его гитлеровской Германией и муссолиниевской Италией. Премьер-социалист не во всём следовал линии Москвы (например, он противился запрету ультралевой Рабочей партии марксистского единства — ПОУМ), но ориентировал свой кабинет на дружбу с нашей страной.

После поражения в Гражданской войне, в эмиграции руководство социалистов разругалось с коммунистами. После демонтажа франкистского режима, в конце 1970-х из подполья вышла гораздо более умеренная (в сравнении с героическими 30-ми) ИСРП. Молодой реформист Фелипе Гонсалес оттеснил ветеранов-подпольщиков от руководства партии — и быстро вписал социалистов в новую либеральную систему.

Он договорился с первым постфранкистским премьером, архитектором испанской демократии герцогом Адольфо Суаресом и военным руководителем, генералом Мануэлем Мельядо «при жизни нынешнего поколения» не поднимать вопрос о Гражданской войне и франкистских репрессиях. Быстрое встраивание в систему помогло ИСРП в 1982 году убедительно победить на выборах в кортесы.

European Parliament Дебаты с Педро Санчесом о президентстве Совета Испании

Недавно вступивший на восстановленный престол король Хуан Карлос в первый раз поставил подпись под бумагой об утверждении Гонсалеса премьером. Всего же лидер социалистов оставался в кресле главы правительства Его Величества до 1996 года.

Тогдашний молодой активист Педро Санчес — представитель уже третьего после Гонсалеса поколения системных, умеренных и предсказуемых социалистов.

Сдвинувшаяся в сторону левого центра и проевропеизма ИСРП — один из двух столпов испанской политики, наряду с праволиберальной, и столь же проевропейской Народной партией (НП). Последнюю в 1976 году основали перестроившиеся функционеры ультраправой Испанской фаланги — единственной партии времен диктатора Франко.

Условно правые «народники» чередовались в премьерском кресле с условно левыми социалистами: выдвиженца НП Хосе Марию Аснара (в 1996-2004) сменил лидер ИСРП Хосе Луис Родригес Сапотеро (2004-2011), уступивший кресло представителю Народной партии Мариано Рахой (2011-18).

В эти годы Санчес делал карьеру в международных структурах. Сначала — в качестве помощника депутата Европарламента от ИСРП Барбары Дюркоп. Позже он работал в офисе Верховного Представителя ООН в Боснии и Герцеговине Карлоса Вестендорпа.

lamoncloa.gob.es Председатель правительства Испании во время выступления в нижней палате парламента

В 2009-м Санчес получает депутатский мандат, благодаря отставке одного из депутатов нижней палаты парламента от ИСРП. В 2013 году политик вновь стал депутатом — опять-таки благодаря вакансии, освободившейся из-за отставки однопартийца.

Через год, после неудачных для ИСРП выборов в Европарламент, генсек партии Альфредо Перес Рубалькаба подал в отставку. На чрезвычайном съезде социалистов Санчес выдвинул кандидатуру, победил (набрав 49%), и стал лидером партии и объединённой оппозиции.

Карьеру Санчеса тогда, в 2014-м, подпортило появление новой левой партии Podemos (дословно «Мы можем!») — левопопулистской силы, образовавшейся на волне глобальной популярности движения Occupy Wall Street. По опросам, около четверти членов ИСРП были готовы перейти в новую партию — из-за «колебаний генеральной линии» ИСРП и коррумпированности верхушки социалистов.

К 2016-му неудачи ИСРП — благодаря которым Народная партия вновь победила, а Мариано Рахой опять занял премьерское кресло — вынудили Педро Санчеса подать в отставку.

Ministerio de la Presidencia Рахой поздравляет Санчеса после голосования

Забегая вперёд, отметим, что популярность новых левых из партии «Мы можем!» довольно быстро «сдулась». На выборах 2016 года Podemos вместе с «Объединёнными левыми» и «зелёными» набрали всего 21%, в кампании 2019 — лишь 12,9%. Сейчас новая надежда испанской левой политики представлена всего четырьмя депутатами в нижней палате, в то время как у традиционной ИСРП — 121 мандат.

На фоне коррупционного «дела Гюртель» — о подкупе бизнесменами функционеров Народной партии — правые проиграли на парламентских выборах, и в дальнейшем лишь теряли поддержку граждан.

Санчес же пытался сыграть на левом и популистском поле — перед тем как вернуться на пост генсека социалистов, он на личном автомобиле объехал всю страну и встречался с партийцами.

Если ранее лидер партии (которая, напомним, официально называется рабочей и социалистической) клялся в приверженности социальному либерализму, то в 2017-м Санчес заговорил о «возвращении к социал-демократии» и жестко критиковал неолиберальный режим. Во время финансового кризиса 2017-18 годов такая риторика была весьма востребованной.

Избиратели даже «проглотили» то, что Санчес поддержал премьера Рахоя в его жёстком противостоянии с Каталонией — провозгласившей тогда независимость. Даром, что ИСРП со времен Гражданской войны ратовала за широкую автономию для не-кастильских регионов Испании: Страны Басков, Галисии и той же Каталонии.

Palácio do Planalto Санчес с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и Европейской комиссией Урсулой фон дер Ляйен, 17 июля 2023

В 2018-м дело Гюртеля привело к вынесению вотума недоверия правительству Народной партии. И король Филипп VI скрепил своей подписью утверждение лидера «оппозиции Его Величества» — генсека социалистов Санчеса.

Назначение премьера, впрочем, ознаменовалось скандалом. Санчеса заподозрили в наличии плагиата в его докторской диссертации — которую тот защитил в 2012-м. Ушедшая в оппозицию Народная партия настаивала на том, чтобы Санчеса вызвали на ковёр в сенат. Кабинет уведомил оппозицию: премьер не собирается выступать перед сенаторами, чтобы говорить исключительно по этому вопросу. Позже в разговоре со СМИ премьер опроверг все обвинения в свой адрес, тему замяли без какого-либо разбирательства.

Третий премьер-социалист в новейшей испанской истории начал «правления» с решения эксгумировать останки каудильо Франко из национального мемориала в Долине Павших, и похоронить кости диктатора в семейной усыпальнице — к ожидаемому раздражению правых. С другой стороны, последовательным сторонникам идей Республики вряд ли понравилось решение премьера — утвердить приговор инициаторам референдума о независимости Каталонии.

Позже, после выборов 2023 года, Санчес все же объявил об амнистии сепаратистам (что было частью компромисса, удержавшего Санчеса у власти). Но, как отмечало ИА Регнум, премьер заявил, что нового референдума о статусе региона центральное правительство не допустит.

В области внешней политики Санчес позиционирует себя как воинствующего еврооптимиста и сторонника западных ценностей. После начала российской спецоперации на Украине премьер Испании одним из первых лидеров ЕС осудил действия Москвы и заявил о поддержке киевского режима.

President Of Ukraine Санчес с Владимиром Зеленским в Киеве, Украина, 23 февраля 2023

Позже испанский премьер неоднократно бывал в Киеве, столица Украины стала первым местом визита Санчеса как главы страны-председателя ЕС.

Позиция по украинскому вопросу — часть общей политики Мадрида, которая вне зависимости от того, какая из двух главных партий находится у власти, выдержана в евроатлантическом ключе. Надо сказать, первоначально ИСРП, как и Компартия, выступала против членства страны в НАТО — в 1977 Фелипе Гонсалес во время визита в Советский Союз подписал договор с КПСС, где обязывался «не допускать вступления новых членов в существующие военные альянсы».

Но сначала социалисты смирились со вступлением страны в НАТО в 1982 году при правом правительстве Леопольдо Кальво-Сотело (что было логичным следствием Мадридского пакта о размещении баз США, заключённого ещё в 1953 году Франсиско Франко и Дуайтом Эйзенхауэром).

Затем, уже при премьере-социалисте Гонсалесе, в 1986-м прошёл референдум, по итогам которого было объявлено: большинство испанцев — за членство в альянсе. Наконец, в 1995 году член ИСРП, бывший глава МИД в правительстве Гонсалеса Хавьер Солана был избран девятым генсеком НАТО. Именно на период руководства социалиста Соланы в альянсе пришлась агрессия против Югославии.

Испания при правых и левых правительствах исправно участвовала в натовских миссиях в Ираке и Афганистана. Когда в августе 2021 талибы (движение признано террористическим в РФ) взяли Кабул, премьер Санчес предложил свою страну в качестве центра деятельности афганцев, сотрудничающих с ЕС. Эта инициатива была горячо поддержана президентом США Джо Байденом.

Ministry of the Presidency Санчес с президентом США Джо Байденом в Мадриде, Испания, 28 июня 2022

Правительство Санчеса позволяет себе несогласие с генеральной линией Вашингтона, пожалуй, лишь по двум вопросам.

Первый касается признания «независимости» Косово — Испания единственная из стран Западной Европе, не признающее это «государство». Дело в традиционном нежелании Мадрида (вне зависимости от партийной принадлежности правительства) давать надежду баскским или каталонским сепаратистам.

Второй момент — отношение к палестино-израильскому конфликту. В октябре 2023, после атаки ХАМАС на Израиль, и последующего вторжения ЦАХАЛ в Сектор Газа, Санчес раскритиковал действия правительства Израиля и призвал страны ЕС признать независимость Палестинского государства. 3 апреля 2024 года политик заявил, что Королевство поддержит полноправное членство Палестины в ООН.

В последние два года позиции ИСРП как правящей партии — довольно шаткие. В мае 2023 партия потерпела поражение в регионах, Санчес дал согласие на досрочные всеобщие выборы. Тогда первое место заняла Народная партия. Но из-за того, что лидер народников Альберто Фейхо не смог найти достаточно союзников для правительственной коалиции, король Филипп VI пригласил Санчеса сформировать такую коалицию.

Лидер социалистов пошел на все разумные и неразумные уступки всем, кто мог войти в коалицию — в которую по итогам вошли крайне левые партии, региональные движения и даже силы, выступающие за независимость автономий.

Одним из условий, на которые согласился Санчес стала амнистия всем участникам каталонских событий 2017 года. Такое решение повергло в шок даже сторонников премьера, как отмечало ИА Регнум.

Из всего сказанного выше можно составить короткий портрет нынешнего премьера Испании: политический оппортунист, скрывающий за левыми лозунгами русофобскую проамериканскую внешнюю политику, сочетаемую с любыми мыслимыми и немыслимыми уступками региональным силам ради сохранения власти.

Актуальные ссылки:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/news/3857051

https://regnum.ru/article/3821109

https://regnum.ru/news/3816837

https://regnum.ru/news/3765232

Другие источники:

https://tass.ru/encyclopedia/person/sanches-pedro — биография Педро Санчеса на сайте ТАСС.