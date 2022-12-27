Мадрид, 27 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Конституция Испании не предусматривает того, чтобы какие-либо регионы страны имели право получить независимость. Об этом 27 декабря заявил на брифинге премьер-министр королевства Педро Санчес.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Он прокомментировал заявление главы правительства Каталонии Пере Арагонеса о планах достичь прогресса по соглашению с властями страны о проведении референдума о суверенитете.

«Они (власти Каталонии — прим. ИА REGNUM) могут требовать, чего хотят, но этого не произойдёт», — сказал Санчес.

Напомним, в октябре 2017 года в Каталонии провели референдум о независимости. Центральные власти Испании заранее сообщили, что не признают результатов. Несмотря на это каталонский парламент утвердил резолюцию, провозглашающую независимость региона. В ответ Мадрид впервые применил 155-ю статью конституции и ограничил самоуправление в Каталонии.