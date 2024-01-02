Мадрид, 2 января, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) готовит судебный иск против организаторов избиения куклы-чучела премьер-министра королевства Педро Санчеса в канун Нового года, заявил 2 января представитель PSOE в конгрессе депутатов (нижней палате парламента) Пачи Лопес в интервью телеканалу TVE.

Кадр из видео

«Мы хотим, чтобы виновные в этом насильственном акте предстали перед судом и чтобы суд определил, было ли это преступление на почве ненависти или нет», — сказал он.

Согласно данным испанских властей, мероприятие прошло у дверей штаб-квартиры, расположенной на улице Ферраз в Мадриде. Там молодёжная организация собрала около 300 человек, чтобы выразить протест против будущего закона об амнистии каталонских сепаратистов. Судя по видео, размещённым в соцсетях, собравшиеся выкрикивали оскорбления в адрес правительства, а также призывы «отделать его».

По словам первого заместителя председателя правительства Марии Хесус Монтеро, эта группа «хулиганов» серьёзно оскорбила премьера.

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В ноябре Санчес выиграл на голосовании в конгрессе депутатов (нижней палате парламента), вновь став премьер-министром королевства. Он заручился поддержкой каталонских сепаратистских партий, пообещав, что все судебные дела, связанные с каталонским сепаратизмом, будут прекращены. Парламент Испании разработал закон об амнистии, который предполагает аннулирование уголовной, административной и бухгалтерской ответственности всех тех, кто совершил преступления, связанные с процессом отделения Каталонии, в течение последнего десятилетия.

Как передавало ИА Регнум, в апреле жители французского Гренобля, выступающие против пенсионной реформы, сожгли чучело президента Франции Эммануэля Макрона. Уточнялось, что перед сожжением демонстранты избили манекен с фото Макрона железным прутом.