Киев, 1 июля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Педро Санчес 1 июля прибыл на Украину. Визит состоялся в первый день председательства Испании в Совете Евросоюза.

Gabriel Luengas/Global Look Press Премьер-министр Испании Педро Санчес

«Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первое мероприятие испанского председательства в Совете ЕС прошло на Украине с участием президента Украины Владимира Зеленского», — сообщил Санчес в соцсети.

Премьер выразил солидарность с Украиной и отметил, что его страна будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Санчес прибыл в Киев на следующий день после завершения саммита ЕС в Брюсселе, где главы государств условились рассмотреть вклад объединения в гарантии безопасности Украине. Во время своего визита испанский премьер запланировал выступление перед депутатами Верховной рады.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что Испания за время председательства в совете сможет приблизить вступление Украины в ЕС, так как испанское правительство всегда поддерживало её членство. Однако Боррель напомнил, что киевским властям необходимо выполнить поставленные союзом условия.

Перед этим Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в течение ближайших шести месяцев. Украинский лидер отметил, что готов к этому, так как прогресс в выполнении рекомендаций ЕС, по его мнению, необходимо зафиксировать. Зеленский заявил, что Украина настроена как можно быстрее подготовиться к переговорам и что Европа, по его мнению, немыслима без Украины.

Ранее ИА Регнум привело слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от её готовности, но никаких чётких отрезков времени, по словам главы ЕК, не существует.

В субботу, 1 июля, Испания приняла обязанности председателя Совета ЕС, перешедшие к ней от Швеции. Королевство будет председательствовать в пятый раз с момента вступления в объединение. После Испании председательствовать начнёт Бельгия.