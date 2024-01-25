Федеральная антимонопольная служба (ФАС) присвоила статус монополистов известным интернет-магазинам Ozon и Wildberries. Об этом 24 января проинформировал глава ведомства Максим Шаскольский.

Иван Шилов ИА Регнум

Если быть точным, то Ozon и Wildberries — это маркетплейсы: виртуальные торговые площадки, которые предлагают продукты и услуги (в том числе одни и те же товары по различным ценам) от разных продавцов и поставщиков.

Своё сообщение руководитель ФАС сделал на встрече, в которой участвовали, в том числе, представители различных маркетплейсов. А также правообладатели и эксперты из «Объединения корпоративных юристов».

Специалисты ФАС, по словам Шаскольского, в декабре завершили анализ состояния конкуренции на рынке розничных онлайн-продаж. Антимонопольное ведомство пришло к выводу: Ozon и Wildberries установили коллективное доминирующее положение на этом рынке — около 80%.

На работу двух компаний поступает много жалоб, преимущественно — «на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов», заявил руководитель ФАС.

Вне зоны доступа

При этом сейчас в России действует мораторий на проверки IT-компаний, к которым отнесены также и маркетплейсы. Мера была введена в марте 2022 года постановлением правительства №448 для защиты цифровой экономики на фоне западных санкций.

Срок действия истекает лишь в конце этого года. В связи с этим ФАС рассчитывает на добровольное устранение нарушений — с компаниями в этом направлении ведётся работа, заявил Шаскольский.

Ранее эксперты Ассоциации антимонопольных экспертов высказывались за то, чтобы вывести цифровые торговые площадки из-под действия 448-го постановления.

Эта инициатива, по всей видимости, нашла понимание у чиновников ФАС. Однако пока маркетплейсы остаются под «зонтиком» правительственного документа.

Собственно, проверить состояние конкуренции (результатами чего поделился Шаскольский) удалось благодаря принятому в прошлом году пятому антимонопольному пакету, который в том числе наделяет ФАС полномочиями по определению доминирующего положения среди агрегаторов онлайн-торговли.

Пожарное реагирование

Нелицеприятные для двух ведущих маркетплейсов выводы глава ФАС озвучил спустя несколько дней после большого пожара на складе Wildberries на окраине Санкт-Петербурга.

По итогам инцидента гендиректор компании Татьяна Бакальчук дала 24 января развёрнутые показания в Следственном комитете.

Сам склад по неясным причинам не был застрахован, а судя по информации Госстройнадзора и Минпромторга, по состоянию на момент возгорания вообще не должен был работать.

Хорошо уже то, что обошлось без человеческих жертв, а материальный ущерб клиентам и сотрудникам компания обязалась возместить.

Этот пожар — один из самых мощных за всю историю российского ретейла, отметила в беседе с ИА Регнум глава Российского института потребительских испытаний (РИПИ) Ирина Виноградова.

И он оставил много вопросов. Главный — нет ли похожих проблем на других складах той же крупной компании. Это могли бы прояснить проверки, но, как уже говорилось, от проверок Wildberries освобождена.

Пока СК разбирается с причинами пожара, а антимонопольное ведомство ищет способы разобраться с доминирующим положением двух маркетплейсов, у потребителей возникают другие вопросы.

В первую очередь — как повышенный интерес ФАС скажется на работе крупнейших торговых онлайн-площадок.

Освобождены ли маркетплейсы от проверок или нет, по большому счёту не волнует ни покупателей, ни поставщиков товаров, отмечает Виноградова.

А вот будут ли эти интернет-магазины работать (по крайней мере, работать в прежнем масштабе и режиме) после антимонопольных проверок — волнует куда больше.

Поставщикам станет проще

Последствия для крупнейших маркетплейсов из-за интереса к ним со стороны ФАС обещают быть ощутимыми, сказал ИА Регнум глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

В последнее время в Госдуму вносились разного рода законопроекты о маркетплейсах (и некоторые из них упрощали работу онлайн-площадок), но теперь законодатель будет исходить из того, что Ozon и Wildberries — монополисты.

Павлов напоминает: буквально в конце прошлого года в России возникла новая организация — Ассоциация цифровых платформ. Её создали именно крупнейшие маркетплейсы — Wildberries, Ozon, «Яндекс», «СберМаркет» и Avito.

И в этом также могут усмотреть своего рода монополию крупнейших электронных торговых площадок, делает вывод собеседник.

По мнению Павлова, позиция ФАС будет «убивать» аргументацию маркетплейсов в спорах с поставщиками. Если раньше «бунты» поставщиков, сотрудничающих с крупнейшими площадками, как и прочие скандалы, сглаживались за счёт того, что стороны в итоге о чём-то договаривались, то теперь над Ozon и Wildberries будет довлеть признание их монопольного положения.

Чего ждать покупателям

«ФАС — очень достойная организация, одна из немногих изначально занимавшихся защитой прав потребителя, — отмечает Виноградова. — Даже потеряв некоторые функции, которые административно перевели в другие ведомства, остаются организацией, которая принимает решения очень взвешенно».

Российское законодательство вообще достаточно надёжно защищает интересы потребителей, соглашается Павлов. Больше преференций оно даёт именно потребителю товаров и услуг, а не их поставщикам.

Итогом возникшей ситуации, по мнению Павлова, вряд ли станет появление на рынке новых заметных маркетплейсов.

Но вполне вероятно более мягкое регулирование для компаний в этом сегменте, которые не занимают монопольного положения.

Это, в свою очередь, позволит менее крупным площадкам развиваться. А этот фактор благоприятен для развития здоровой конкуренции на рынке и, следовательно, отвечает интересам широкой массы потребителей.

«Для меня как потребителя полезно, что рядом с домом три пункта выдачи товаров разных маркетплейсов, — делится Виноградова. — Я каждый раз, просматривая товары на этих платформах, прежде чем что-то купить, сравниваю, где выгоднее. И получаю выбранный товар именно в ближайших пунктах выдачи. Не понравилось — возвращаю. Мне всё это очень нравится, это удобно. А какая там доля у маркетплейсов, меня как потребителя не волнует».

То есть для покупателя важны больший выбор, доступные цены, скидки и возможность вернуть приобретённый товар, резюмируют эксперты.

А для этого необходимо, чтобы просто продолжали эффективно работать законы о защите прав потребителей. Маловероятно, что история с монопольным статусом двух крупнейших торговых онлайн-площадок скажется на интересах российских покупателей.