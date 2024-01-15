Санкт-Петербург, 15 января, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Госстройнадзор Петербурга не проводил проверок на складе Wildberries в Шушарах с момента выдачи заключения о соответствии градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Об этом сообщили 15 января в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет РФ/ТАСС

Заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергоэффективности и оснащённости приборами учёта используемых энергоресурсов Госстройнадзор выдал 8 июля 2022 года. С этого момента осуществление регионального государственного строительного надзора не предусматривалось, отметили в ведомстве.

«Соответственно, с 8 июля 2022 службой в отношении объекта не проводились какие-либо контрольные (надзорные) мероприятия в связи с отсутствием правовых оснований», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее в Госстройнадзоре сообщили, что компания Wildberries не обращалась за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Шушарах, а получила только разрешение на строительство. За эксплуатацию объекта без соответствующего разрешения предусмотрена административная ответственность.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар, которому присвоили максимальный ранг сложности. Спустя несколько часов было локализовано горение на 70 тыс. кв. м, на площади 50 тыс. кв. м произошло обрушение.

К утру 14 января ранг пожара снизили до первого. Днём того же дня в МЧС сообщили, что ликвидировали открытое горение. Пожарные приступили к проливке и разбору конструкции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. Причины пожара пока не установили. По сообщениям СМИ, пожар мог произойти из-за неисправной проводки. По некоторым данным, в момент пожара на складе не сработала пожарная сигнализация.