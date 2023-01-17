Москва, 17 января, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить платежи без идентификации и с упрощенной идентификацией с электронных кошельков на сумму до 15 тысяч рублей за бытовые товары в иностранных интернет-магазинах, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-магазин

Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) напомнил, что в России перестали работать международные платежные системы, а карты «МИР» работают в ограниченном количестве стран.

«Поэтому российские граждане или иностранцы, которые находятся в России, не могут совершать платежи за границу с российских карт, ушедших из страны платежных систем. Например, нельзя совершить покупку с такой карты в крупных маркетплейсах даже в дружественных странах, поэтому сейчас важно продумать и предлагать гражданам альтернативные способы», — отметил парламентарий, выступая на пленарном заседании.

По его словам, клиент может картой заплатить на российский электронный кошелек и оттуда заплатить покупку в иностранном интернет-магазине.

«Такая операция совершается напрямую без привлечения платежных систем. Сейчас платеж на любую сумму с кошелька за рубеж требует идентификации клиента, а значит уже идентифицированные клиенты банков, которые имеют карту, вынуждены повторно проходить идентификацию, что создает неудобства для граждан Российской Федерации. Такой подход не дает совершить операцию оплаты бесшовно в рамках одного технологического процесса», — добавил Луговой.

Законопроект, отметил он, устранит этот барьер.

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