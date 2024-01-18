Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 19 января, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах Санкт-Петербурга не было застраховано. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Wildberries. Пункт выдачи

По данным информатора, руководство планировало заключить страховые отношения с соответствующей компанией. По каким причинам договор подписан не был — не уточняется.

При этом известно, что товар на складах был застрахован, написало РБК.

Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах на территории Санкт-Петербурга вспыхнул утром 13 января. Сотрудники МЧС локализовали его через несколько часов на площади 70 тыс. кв. м. Площадь обрушения после пожара составила 50 тысяч кв. м. К середине дня 14 января на складе ликвидировали открытое горение и начали проливку и разбор конструкций.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.

Компания после пожара не смогла связаться с 49 сотрудниками. До этого сообщалось о 54 сотрудниках, чьё местонахождение выясняется. При этом никто из работников ретейлера не объявлен без вести пропавшим.

Один из сотрудников склада намеревался поджечь его, о чём писал в рабочем чате. Мужчина утверждал в переписке, что осуществил своё намерение.