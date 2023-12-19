Закрытая черепно-мозговая травма стала причиной смерти 14-летнего подростка во время боксёрского поединка, который проходил 17 декабря в Первоуральске (Свердловской области). Такой вывод сделала медэкспертиза, сообщил 19 декабря телеканал Рен-ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

(сс) Kokeshi75 Боксерские перчатки

Трагедия произошла в ходе открытого городского первенства по боксу. Подросток пропустил несколько ударов от соперника, после чего потерял сознание. «Вызванная на место происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила ребёнка в больницу, однако спасти подростка не удалось, он скончался», — сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальный срок, полагающийся за такое преступление, — два года лишения свободы.

Юношу, который был оппонентом в поединке, к ответственности не привлекут — ему еще не исполнилось 16 лет.

Из первых сообщений можно было сделать вывод, что организаторы поединка приняли нужные меры.

По предварительным данным, школьник предоставил все необходимые документы и медсправки для допуска к состязаниям. Юноша (региональные СМИ называют его имя — Тимофей) был в хорошей физической форме. С восьми лет мальчик занимался боксом и показывал хорошие результаты, сообщает екатеринбургский портал Е1.

Когда во время спарринга с 15-летним оппонентом мальчик потерял сознание, присутствовавший медик оперативно оказал первую помощь.

Вместе с тем, глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, заявив, что «причастные понесут свою ответственность», уточнил: завершившийся трагедией турнир не был согласован с областной боксёрской федерацией.

Более того, на соревнованиях, как выяснили «Известия», отсутствовала дежурная бригада скорой помощи. По какой причине, не ясно: директор Центра развития детей и молодёжи (ЦРДМ) Первоуральска, в котором проходили соревнования, не смогла этого объяснить. А машина скорой, которая спешила на помощь к потерявшему сознание несовершеннолетнему спортсмену, не могла проехать непосредственно к зданию ЦРДМ из-за шлагбаума, расположенного на частной территории. Это, заметим, не первый подобный случай за прошедшие месяцы. Ранее ИА Регнум сообщало, что 1 сентября во время тренировки по боксу в городе Видное Московской области потерял сознание и скончался 17-летний подросток. Произошедшим заинтересовался непосредственно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Что, скорее всего, нарушили организаторы

Вопросы у правоохранителей к организаторам соревнований будут в любом случае, отмечают юристы. В России на утверждённых официальных соревнованиях должен присутствовать не только медик, способный оперативно помочь, но и бригада «скорой помощи», указал ИА Регнум спортивный юрист Евгений Морозов. Таковы требования закона «О физкультуре и спорте».

Все региональные спортивные федерации утверждают календарный план соревнований, на котором должна стоять виза минспорта. В нём для каждого состязания должны быть прописаны обязательные требования: не только присутствие «скорой», но и реанимобиля, обязательное дежурство полиции, а иногда — если это обусловлено видом спорта — и присутствие пожарной машины, перечислил Морозов.

Организаторы поединка должны были заключить с первоуральским ЦРДМ договор аренды помещения или всего комплекса, в котором жёстко должен быть прописан допуск «скорых» — под это должно быть зарезервировано определённое число мест на парковке.

Если «скорой» и (или) реанимобиля не было, то организатор должен понести административную ответственность. Если медицинские и полицейские машины не смогли проехать на территорию, то дежурный «на шлагбауме» тоже отвечает.

Кроме того, следователям предстоит проверить сообщения о том, что судья слишком поздно остановил поединок.

«В любом случае организатор мероприятия должен нести ответственность», — подчёркивает Морозов.

Чего не хватало при медосмотре

Еще один вопрос к справкам, которые, как сообщается, принёс мальчик перед турниром.

«Обычно спортсмен должен предоставить выписку из карты из спортивного диспансера либо от спортивного врача, — поясняет ИА Регнум спортивный юрист Анна Анцелиович. — То есть некое разрешение, добро на допуск от спортивного врача, который напишет, что противопоказаний к участию в соревновании нет».

Важно также, стоит ли подлинная подпись врача о прохождении обследования, отмечает Евгений Морозов. Если она имеется, но на следствии выяснится, что у ребёнка были проблемы со здоровьем, несовместимые с боксёрскими нагрузками, то возникнут вопросы к организации, которая проводила медосмотр.

Нельзя, конечно, не учитывать, что в боксе, как и во многих других травмоопасных видах спорта, несмотря на наличие у соревнующихся надлежащей защиты, иногда бывают летальные исходы. «Один случай на несколько тысяч, к сожалению, но такое бывает», — говорит ИА Регнум врач спортивной медицины Илья Мелехин.

Версия о том, что 14-летний спортсмен получил «черепно-мозговую» когда-то до нынешних соревнований, и гибель была вызвана последствиями некоей старой травмы, маловероятна, считает специалист. Такие последствия травм должны фигурировать в медкарте и выявляться на предварительном обследовании. Речь идёт именно о последствиях удара, полученного во время поединка.

Впрочем, есть и вопросы, уточняет Мелехин, ведь такие глубокие исследования, как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) при допуске к спортивным состязаниям не проводятся, сетует собеседник.

«Огромная трагедия, — резюмирует врач. — И эти слова никого, конечно, не утешат, но, к сожалению, такое во врачебно-спортивной практике бывает». Что, естественно, не отменяет необходимости в тщательном расследовании.