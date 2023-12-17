Первоуральск, Свердловская область, 17 декабря, 2023, 17:56 — ИА Регнум. В Свердловской области во время соревнований по боксу умер подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

(сс) NeONBRAND

Инцидент произошёл 17 ноября на открытом первенстве по боксу Первоуральска.

«Один из участников соревнований, подросток 2009 года рождения, в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание», ― говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

На место вызвали бригаду скорой помощи, медики доставили школьника в больницу, однако спасти его не удалось, он скончался.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, истребовали документацию о проверке допуска спортсменов до соревнований.

По предварительным данным, школьник предоставил все необходимые документы и медицинские справки для допуска к состязаниям, сообщил телеканал РЕН ТВ. А на соревнованиях медработник сразу оказал подростку первую помощь.

Прокуратура начала проверку случившегося. Предстоит дать оценку своевременности оказания медицинской помощи в ходе турнира и проверить, был ли медицинский допуск у несовершеннолетнего для занятий боксом.

Открытое первенство по боксу прошло в Первоуральске 16–17 декабря. Соревнования организовал местный центр развития детей и молодёжи.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября 17-летний подросток потерял сознание и скончался во время тренировки по боксу в городе Видном в Московской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В конце октября десятиклассник внезапно впал в кому после занятий грэпплингом в Челябинской области. Несмотря на усилия врачей, школьник умер, не приходя в сознание. Вечером 25 октября подросток находился в секции смешанных единоборств на тренировке, где отрабатывались болевые и удушающие приемы грэпплинга, при этом ударная техника не отрабатывалась. По факту смерти подростка возбудили уголовное дело.