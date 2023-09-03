Видное, Московская область, 3 сентября, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах смерти подростка в городе Видное Московской области, сообщила 3 сентября пресс-служба ведомства на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация, что 1 сентября 17-летний подросток во время тренировки по боксу в городе Видное потерял сознание и скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее председатель СКР поручил главе СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову доложить о результатах проверки по обращению местной жительницы о причинении телесных повреждений 12-летнему мальчику в самарском городе Сызрани. В СК уточнили, что к ним обратилась жительница Самарской области и сообщила, что местный депутат причинил серьёзные телесные повреждения её сыну, когда тот выгуливал собаку.