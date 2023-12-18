Первоуральск, Свердловская область, 18 декабря, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Шлагбаум, из-за которого в Первоуральске машина скорой помощи не могла проехать к в итоге погибшему во время турнира по боксу 14-летнему подростку, находится на частной территории. Об этом 18 декабря сообщила директор городского Центра развития детей и молодёжи (ЦРДМ) Анастасия Евдокимова.

Кадр из видео

«Что касается шлагбаума — это частная территория отеля. Есть у нас подъезд с другой стороны. Скорая помощь выбрала для себя этот подъезд. Если бы они ехали с другой стороны, то это время примерно таким же получилось бы», — приводит её слова «Газета.Ru».

Она добавила, что не готова сейчас оценить обстановку, и отметила, что шлагбаум не принадлежит ЦРДМ.

По её словам, сейчас психологи работают с мальчиком, в поединке с которым погиб подросток.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Свердловской области во время соревнований по боксу умер подросток 2009 года рождения. В ходе поединка он пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. На место вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила школьника в больницу, однако спасти его не удалось, он скончался.