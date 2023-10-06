Черноморский флот России получит новый пункт базирования. Как заявил 5 октября президент Абхазии Аслан Бжания, правительство республики договорилось с Россией о создании военно-морской базы в Очамчирском районе.

Иван Шилов ИА Регнум

Базирование кораблей российского ВМФ предусмотрено соглашением между Абхазией и Россией об объединенной российской военной базе на территории республики, уточнил в комментарии ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

За день до объявления о договорённости с Москвой, Бжания встретился с президентом России Владимиром Путиным. Ранее, в конце августа, проходили совместные учения абхазских и российских военных. 30 сентября в День независимости Абхазии, как рассказал Бжания в интервью «Известиям», «к нам зашел малый ракетный корабль, мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями».

МИД Грузии выпустил заявление, в котором «выразил обеспокоенность» тем, что «российский оккупационный режим в Сухуми» дал добро на размещение «дополнительной российской военной базы на оккупированных территориях Грузии и включение неотъемлемого абхазского региона Грузии в инициированные Россией интеграционные процессы».

Почему именно Очамчира

Очамчирская бухта подходит для размещения военных кораблей, но в первую очередь она необходима для создания системы раннего оповещения, развёртывания комплексов ПВО и береговой обороны, прикрывающих Новороссийск, пояснил ИА Регнум военный эксперт Александр Артамонов.

Планы по созданию военно-морской базы в Очамчире впервые были озвучены в 2009 году. Предполагалось, что в гавани может быть развёрнута резервная база флота. На сегодняшний день в регионе развёрнута бригада сторожевых кораблей Береговой охраны пограничной службы ФСБ России. Также в Абхазии действует 7-я объединённая база российской армии, которая совместно с вооружёнными силами республики обеспечивает безопасность границы с Грузией.

Таким образом, Черноморский флот оказывается растянутым сразу на два «фронта» — украинский и закавказский. Однако альтернативных способов защиты южных границ России не существует.

«Дело не в том, подходит ли Черноморский флот для решения этих задач или не подходит. Есть необходимость, — отметил эксперт. — Возможность создать базу в Абхазии была всегда, но сейчас она именно что необходима. Нас интересует слежение за действиями НАТО, возможности раннего оповещения. И здесь не стоит считаться с финансовыми затратами и другими возможными трудностями».

Новая база может существенно расширить оперативные возможности российского флота, особенно на фоне того, как НАТО постепенно разворачивает дополнительные силы в Чёрном море.

В сентябре этого года власти Болгарии заявили о начале работ по созданию новой военно-морской базы НАТО на своей территории. В то же время основные пункты базирования Черноморского флота сосредоточены в Крыму, который остаётся в зоне досягаемости для атак со стороны Украины. На участке побережья от Новороссийска до Сухуми у российского флота нет крупных пунктов базирования, что делает этот участок уязвимым для атак с моря.

Создание базы в Абхазии должно стать ответом на активность альянса в акватории Чёрного моря.

РИА Новости/Михаил Голенков Малый ракетный корабль «Одинцово»

«Говорят, что Черноморский флот не имеет ресурсов для решения таких задач. Черноморский флот — это 60 с небольшим тысяч по совокупному тоннажу кораблей. ВМС Турции — 80 тысяч по тоннажу. Но в этой статистике не учитываются подводные лодки, а у нас как раз подлодки проектов «Лада» и «Варшавянка» присутствуют в Чёрном море, как раз в районе Абхазии. Поэтому база в Абхазии позволит максимально использовать возможности флота», — отмечает Артамонов.

Дело не в Украине

Ряд западных изданий поспешил связать создание базы в Абхазии с тем, что Россия якобы намерена оставить главную базу Черноморского флота в Севастополе. Отмечается, что ранее российские военно-морские базы в Крыму и Новороссийске становились целями для атак со стороны ВСУ, которые используют крылатые ракеты, морские и воздушные беспилотники различных моделей. Следуя этой логике, российские корабли вынуждены «прятаться» в Закавказье от атак украинских дронов.

Появление новой базы Черноморского флота в Абхазии связано отнюдь не с ситуацией на Украине, полагает Артамонов.

По словам специалиста, после завершения военного конфликта в Нагорном Карабахе расклад сил в Закавказье существенно изменился. Что заставляет военное и политическое руководство России усиливать оборону южных границ страны.

«На сегодня, по сути, не существует никакой суверенной независимой Грузии или суверенного Азербайджана. И суверенной Армении, наверное, в скором времени тоже не будет, — подчеркнул эксперт, — Существует единая закавказская зона НАТО, единая армия по стандартам НАТО, которая вошла на территорию Южного Кавказа. И на это необходимо реагировать».

По мнению Артамонова, за последние годы в Закавказье сформировался единый блок Турция — Грузия — Азербайджан, который ориентируется на сотрудничество с НАТО. В то же время свои позиции в регионе укрепляет армия США, постепенно расширяя свои военные базы и создавая новые.

Так, в грузинском порту Поти уже развёрнута американская система береговых ракетных батарей, которая по совокупной мощи примерно соответствует российским комплексам «Бал» в Крыму, полагает эксперт.

«Система этих батарей закрывает не только всё восточное Черноморье, но способна бить и по Крыму, — отмечает Артамонов. — К тому же там базируются две роты танков M1A1 Abrams. В Вазиани создан крупный логистический центр НАТО. В Батуми развёрнута система слежения, которая закрывает всю черноморскую акваторию, а также созданы склады для хранения боевых отравляющих веществ. Исходя из этого, Грузию можно считать аванпостом США в регионе».

Кроме того, США планируют создать военно-морскую базу в непосредственной близости от границ Абхазии — в порту Анаклия. Со времён Эдуарда Шеварднадзе американские военные на территории Грузии обладают самыми широкими правами по перемещению своих подразделений без уведомления грузинского правительства и парламента, что расширяет их возможности в регионе.

Сама же Грузия не оставляет реваншистских планов по захвату Южной Осетии и Абхазии. С 2008 года Грузия шесть раз принимала учения совместного с вооружёнными силами Турции и Азербайджана контингента. В учениях, которые проходят на границе с Южной Осетией, принимают участие десятки тысяч военнослужащих.

В сложившихся условиях основной задачей России становится защита республик Абхазии и Южной Осетии, а в широком смысле — всей кавказской границы.

«Можно говорить про открытие нового театра военных действий. Мы потеряли Карабах. Ведь война — это не про убийство солдат, в первую очередь это достижение результатов и целей. НАТО бескровно отвоевало у нас плацдарм, и скоро в Карабахе появятся силы Альянса. И здесь нужно думать о защите наших интересов в регионе», — считает Артамонов.

Ликвидация непризнанной Нагорно-Карабахской Республики также сопровождается серьёзным изменением обстановки в Армении и сменой внешнеполитического курса страны. Правительство республики постепенно занимает всё более антироссийскую позицию, сворачивая сотрудничество с ОДКБ и налаживая военные связи с США.

6 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретился с Владимиром Зеленским. Со слов украинского руководителя, в ходе встречи обсуждалась «ситуация с безопасностью на Южном Кавказе» и ряд других вопросов.

Ранее отношения между Киевом и Ереваном находились на крайне низком уровне из-за якобы «пророссийской позиции» властей Армении. Встреча Пашиняна и Зеленского, таким образом, может означать смену вектора армянской политики.

Дальнейшие действия Пашиняна на посту премьер-министра Армении могут привести к сворачиванию российской 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри и Эребуни, считают эксперты. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял о том, что США «давят» на Ереван, требуя отказаться от размещения российских военных на своей территории.

Складывающаяся ситуация требует создания новых военных баз в Закавказье, в том числе силами Черноморского флота, резюмирует Артамонов.