Москва, 5 октября, 2023, 11:17 — ИА Регнум. В Очамчирской бухте в Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом 5 октября сообщил президент республики Аслан Бжания.

Павел Львов/РИА Новости

«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет [создан] пункт постоянного базирования военно-морского флота», — сказал он в интервью «Известиям».

Президент республики отметил, что такое решение будет способствовать повышению обороноспособности и России, и Абхазии. Бжания добавил, что в сфере военного сотрудничества двух государств сделано уже очень много, однако ещё нужно «очень много шагов».

«Россия оказывает нам поддержку, постоянно наши специалисты проходят повышение квалификации в специальных заведениях в России, поэтому этот вопрос, конечно же, никогда не сходит с повестки дня», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября президент России Владимир Путин провёл встречу с Бжанией в Кремле. В ходе встречи глава государства ещё раз поздравил Абхазию с прошедшим Днём победы и независимости. Российский лидер также отметил, что товарооборот между двумя странами за 2022 год вырос на 73%.

Путин и Бжания 1 октября провели телефонный разговор. В ходе него стороны обсуждали экономические вопросы. Президент Абхазии также пригласил российского лидера посетить республику.