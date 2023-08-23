Пхеньян, 24 августа, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Заявление о второй неудачной попытке запуска разведывательного спутника сделала Северная Корея. Об этом 24 августа сообщает Центральное информационное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Уточняется, что вторая по счету попытка КНДР запустить разведывательный спутник завершилась неудачно из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя. Запуск ракеты-носителя осуществлялся с космодрома Сохэ.

«Полёт первой и второй ступеней новой ракеты-носителя прошел нормально, но во время полета третьей ступени произошла нештатная ситуация», — сказано в сообщении. Отмечается, что сбой произошёл в системе аварийной детонации.

Следующая, третья по счёту попытка запуска разведывательного спутника на орбиту Земли намечена на октябрь.

Первая попытка КНДР запустить спутник-разведчик была предпринята 31 мая. Ракета-носитель «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником на борту упала в Жёлтое море из-за сбоя в работе двигателя второй ступени и нестабильности топлива.

Ранее ИА Регнум сообщало, что фрагменты ракеты, запущенной Северной Кореей, упали в Жёлтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана, за пределами японской экономической зоны. Об этом сообщило минобороны Японии.

В связи с запуском ракеты Япония выразила жёсткий протест по дипломатическим каналам. В ближайшее время в Японии состоится заседание совета нацбезопасности в связи с пуском ракеты КНДР.