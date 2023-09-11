Москва, 11 сентября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию планируются и переговоры делегаций, и при необходимости встреча «один на один» с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 11 сентября сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

U.S. Department of State Ким Чен Ын

«И переговоры делегаций, и при необходимости встреча один на один», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Кремля подтвердила, что Ким Чен Ын по приглашению Путина в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом. В КНДР также сообщили, что лидер страны приедет в Россию.

По информации Bloomberg, Путин и Ким Чен Ын могут встретиться 13 сентября. Отмечается, что лидер КНДР, вероятно, уже выехал в Россию на поезде.