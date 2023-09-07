Пхеньян, 8 сентября, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Северокорейские военные спустили на воду новейшую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием, сообщила радиостанция «Голос Кореи».

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

Торжественную церемонию приурочили к предстоящему Дню образования КНДР, который празднуется 9 сентября. Отмечается, что подлодка с тактическим ядерным оружием появилась на вооружении северокорейского военного флота впервые.

В настоящее время экипаж корабля готовится к выходу в море для проведения испытательного плавания. На мероприятие присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который в ходе своей речи заявил, что ядерное оружие является важнейшим компонентом военно-технического оснащения военно-морских сил (ВМС) Северной Кореи.

Он отметил, что Пхеньян продолжит демонстрировать свои боевые возможности, а также ускорит ядерное вооружение флота.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа Ким Чен Ын предупредил об угрозе дестабилизации ситуации вокруг Корейского полуострова и ядерной войны из-за конфронтационных действий США, Японии и Южной Кореи. Он отметил в регионе наблюдается высокая концентрация военной техники.

31 августа КНДР сымитировала ядерный удар по территории южной части Корейского полуострова. Силы Северной Кореи запустили из международного аэропорта Пхеньяна две тактические баллистические ракеты, которые пролетели в северо-восточном направлении и взорвались в воздухе на высоте 400 метров над условными целями.

2 сентября КНДР провела учения по запуску ракет с имитацией тактической ядерной атаки. Такой шаг стал ответом Пхеньяна на проведение совместных манёвров США и Южной Кореи.