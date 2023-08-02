Минобороны Украины за последние 15 месяцев приняло на вооружение более 30 моделей различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), утверждает глава киевского военного ведомства Алексей Резников. Речь идет о беспилотниках «разных типов — разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов, официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория», — цитирует ТАСС заявление, которое Резников сделал 2 августа.

Иван Шилов ИА Регнум

Беспилотники противника фигурировали в последней по времени атаке ВСУ на Белгородскую область. Из ставших почти «фоновыми» сообщений о налётах и нападениях с помощью БПЛА выделяются три недавних инцидента. Во вторник 18 июля украинские беспилотные катера атаковали Крымский мост, серьёзно повредив дорожное полотно. Украинские беспилотники дважды попытались совершить налёт на комплекс высотных зданий «Москва-Сити». В ночь с 31 июля на 1 августа надводные дроны попытались напасть на российские корветы «Сергей Котов» и «Василий Быков» в Чёрном море.

СВО стали настоящим дебютом беспилотных технологий, которые применяет как противник, так и наши военные, отмечают специалисты. Дроны сражаются в воздухе, на земле, на воде и под водой, меняя правила ведения боевых действий. Отдельные беспилотники адаптируются для нанесения точечных ракетных ударов, другие ведут разведку, а третьи учатся воевать с другими беспилотниками.

Для ВС России и для противника использование другой стороной дронов стало серьёзной проблемой. Российские беспилотники «Ланцет» успешно уничтожают военную технику украинской армии, в то время как дроны-камикадзе «Герань» наносят точечные удары по объектам инфраструктуры. ВСУ также применяют широкую номенклатуру дронов — в чём, собственно, и отчитался глава украинского минобороны Резников.

Растущее число атак с использованием небольших летающих или надводных аппаратов вызывает вопрос: существует ли какая-нибудь защита от беспилотников или же они превратились в некое супероружие современности.

Против дрона нет приёма?

Успех беспилотной авиации связан с тем, что современные средства обнаружения и уничтожения воздушных целей не в полной мере адаптированы к борьбе с БПЛА, сказал ИА Регнум военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. По его оценке, массовый запуск дронов становится серьёзной проблемой для современных систем ПВО, которые разрабатывались для решения иных задач.

«Современные комплексы ПВО создавались для борьбы с пилотируемыми летательными аппаратами и ракетами, — напомнил собеседник. — Если самолёт стоит, условно, 30 миллионов, а ракета один миллион, то её использование окупается. Однако если стоимость ракеты миллион долларов, а стоимость дрона — 5–10 тысяч, получается, что обороняться экономически невыгодно. Тем более что не существует таких больших запасов ракет ПВО, чтобы отразить массовый пуск в десятки беспилотников».

Но зачастую ПВО пропускает не массовые, а, наоборот, единичные пуски беспилотников, которые могут преодолевать большие расстояния и оставаться незамеченными. По оценке эксперта, «недосягаемость» дронов обеспечивается рядом факторов.

«Во-первых, они действуют на малых высотах. Во-вторых, дроны — это малоразмерная цель. Как правило, у неё небольшая отражаемая поверхность. Кроме того, дроны, как правило, пластиковые. Что тоже затрудняет их обнаружение», — пояснил эксперт.

Как показывает мировой опыт, «недосягаемость» дронов стала проблемой далеко не только для украинской или российской ПВО.

Эхо ближневосточной войны

С аналогичными трудностями сталкивается и Израиль, использующий свои собственные комплексы противовоздушной обороны, и страны Персидского залива, которые делают ставку на комплексы ПВО американского производства, заметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев.

«Ближний Восток в каком-то смысле является колыбелью для применения как разведывательных, так и ударных беспилотников, — рассказал эксперт. — Впервые такая проблема возникла в ходе арабо-израильского конфликта. Палестинцы одними из первых стали осваивать гражданские дроны в военных целях. Ставка делалась на то, что одна ракета комплекса ПВО »Железный купол» стоит в разы дороже одинокого дрона».

И, как показывает практика, проблема беспилотников пока не решена израильской армией. Отдельные дроны летают над их позициями и остаются незамеченными, заметил Тумбарцев.

Настоящая «дроновая революция» произошла в ходе военного конфликта в Йемене, рассказал эксперт. Выяснилось, что даже относительно небольшое формирование может противостоять коалиции крупных развитых государств и эффективно использовать современные технологии.

«Против йеменских дронов ничего не смогли сделать американские ЗРК Patriot, которые используются Саудовской Аравией и ОАЭ, — указал военный эксперт. — Причём йеменские повстанцы-хуситы используют не только беспилотники-камикадзе, но и надводные и подводные дроны. Именно хуситы показали, что современные средства защиты требуют переосмысления или переформатирования».

Оказалось, что теперь не нужно обладать большими самолётами, ракетами, чтобы представлять серьёзную угрозу для противника. «Те же хуситы не имеют как таковой армии в современном понимании, но являются грозной силой. И этот процесс сейчас происходит во всём мире. Дроны меняют правила игры» — добавил эксперт.

Если против дронов оказываются бессильны не только комплексы ПВО советской-российской школы, но и разработки других ведущих держав, то можно прийти к выводу: современные армии стали бесполезными? Однако эксперты уверены, что в ближайшем будущем средства обнаружения и уничтожения воздушных объектов научатся отражать беспилотную угрозу.

Вышка мобильной связи как маяк

Для эффективного противодействия БПЛА необходимо разрабатывать современные специализированные оптико-электронные средства обнаружения, которые одновременно будут объединять акустические и радиолокационные средства обнаружения, подчеркивает Алексей Васильев.

Есть несколько теоретических разработок по созданию средств обнаружения дронов при помощи гражданских технологий, в частности при помощи вышек сотовой связи, пояснил эксперт.

Виктор Толочко/РИА Новости

«Были проекты по созданию систем пассивной пеленгации, — рассказал Васильев. — На вышку связи ставится приёмник, который принимает сигналы мобильной связи. Если сигнал на определённой высоте нарушается, значит, на этой высоте действует дрон. То есть приёмник становится своего рода фонариком, который подсвечивает все объекты, которые летают на этой высоте».

«Возьмите обычный советский вертолёт»

Те, кто сейчас сделал ставку на боевые дроны, используют временное окно возможностей, пока не появились достаточные средства борьбы с ними, отметил Васильев. Причём это могут быть не только современные разработки, но и «устаревшие», которые в настоящее время оказались забыты.

«С появлением реактивной авиации были забыты пулемётные, пушечные установки для ПВО, которые использовались во Вторую мировую войну. Однако сейчас они могут обрести новую жизнь, — считает Васильев. — Аналогично могут обрести новую жизнь средства акустического обнаружения, потому что бесшумных дронов не бывает».

Впрочем, «старые проверенные средства» наподобие дирижаблей вряд ли окажутся эффективными, потому что условия, которые были во времена Второй мировой, всё-таки изменились, указал эксперт. «Они и тогда были не очень эффективны, но заставляли самолёты подниматься выше, из-за чего снижалась точность бомбардировки. Сейчас можно запрограммировать дрон обойти дирижабли. А так — визуальное, акустическое обнаружение, прожектора, скорострельные пулемётные установки вполне подойдут для борьбы с дронами» — отметил эксперт.

По словам Алексея Васильева, существует также проект по использованию штурмовых вертолётов Ми-24 в качестве перехватчика дронов. При обнаружении беспилотника средствами обнаружения вертолёт может догнать дрон и уничтожить его из автоматической пушки.

Ещё один «забытый» способ ведения боевых действий, который был поставлен на борьбу с дронами, — боновые заграждения, которые уже устанавливаются в бухте Севастополя и на подступах к Крымскому мосту. Плавучие конструкции уже успешно показали себя в качестве средства противодействия безэкипажным катерам и подводным беспилотникам ВСУ.

«Ни одного случая успешного применения дронов по кораблям не было, — отмечает Васильев. — Но есть проблема в том, что у нас ДРЛО (система дальнего радиолокационного обнаружения. — Прим. ред.) отсутствует как класс на флоте. Ставка делается на радары самих кораблей. Но в целом корабли с такой угрозой справляются, статичные объекты в береговой зоне защищаются».

Прорвать боновое заграждение при помощи дронов в принципе возможно, но тогда нужно запускать их несколькими волнами. Чтобы первая волна уничтожала заграждения, а вторая прорывалась к цели. Но здесь теряется эффект внезапности, и эффективность такой атаки будет под вопросом, отметил Алексей Васильев.

Хотя беспилотники сегодня стали головной болью для вооружённых сил целого ряда стран, статус «чудо-оружия» им присвоили преждевременно, делают вывод эксперты. В своё время столь же головокружительный успех имела пилотируемая авиация, реактивная артиллерия и другие разработки. Но рано или поздно военная наука находила способы борьбы с новой угрозой. А значит, и беспилотники станут такой же военной рутиной, как артиллерия или танки.