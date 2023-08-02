Москва, 2 августа, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Украинские военные вновь попытались атаковать российский военный корабль с помощью беспилотного катера. Экипаж своевременно обнаружил и уничтожил аппарат противника, сообщил 2 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Попытка атаки произошла ночью в юго-западной части Чёрного моря. Корабль ВМФ России сопровождал в этой акватории гражданский морской транспорт.

«Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 августа ВСУ направили три безэкипажных катера против патрульных кораблей Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», находившихся в 340 км юго-западнее Севастополя. Корабли сопровождали российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Моряки уничтожили все катера противника огнём из штатного вооружения.

25 июля Минобороны проинформировало об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров, которые пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов» в 370 км юго-западнее Севастополя. Экипаж поразил катера из штатного вооружения на дистанции 1000 и 800 метров.

Утром 16 июля семь украинских беспилотников и два безэкипажных катера попытались атаковать объекты в районе Севастополя. Два летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО над Чёрным морем, ещё пять — упали, подавленные средствами радиоэлектронной борьбы. Безэкипажные катера уничтожены охраной водного района.

Российские военные, как заявил 31 июля министр обороны Сергей Шойгу, в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим теракты на территории РФ. Ранее в июле Минобороны сообщало об ударах высокоточным оружием по объектам в районах Одессы и Николаева, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров.